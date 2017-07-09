Катерина Козлова стала победительницей турнира в Риме

23-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова выиграла 60-тысячник в Риме.

В финальном поединке Козлова в двух тяжелых сетах одолела колумбийку Мариану Дуке-Мариньо: 7/6 (6), 6/4.

Титул стал для Козловой пятым в профессиональной карьере. Последний раз Козлова выигрывала турнир в 2014-м году, когда победила на 50-тысячнике в Германии.

За победу в Риме Козлова получит $9,119 призовых и 80 рейтинговых очков.