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Катерина Козлова стала победительницей турнира в Риме

В финале украинская теннисистка взяла верх над колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо

  • 09.07.2017 16:26
  • 1012 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

23-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова выиграла 60-тысячник в Риме.

В финальном поединке Козлова в двух тяжелых сетах одолела колумбийку Мариану Дуке-Мариньо: 7/6 (6), 6/4.

Титул стал для Козловой пятым в профессиональной карьере. Последний раз Козлова выигрывала турнир в 2014-м году, когда победила на 50-тысячнике в Германии.

За победу в Риме Козлова получит $9,119 призовых и 80 рейтинговых очков.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Руслан Шевченко
      Руслан Шевченко, 09.07.2017 16:42
    +3
    Поздравляю!!!!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 09.07.2017 16:56
    +9
    А Ангелина Калинина победила на двадцатипятитысячнике в Дармштадте, получив за это 50 очков в рейтинг. Молодцы девчата!
    В качестве оффтопа хочется высказать благодарность всем плюсовавшим мои комменты. Благодаря вам и вашей поддержке редакция sport.ua предложила мне вести блог о теннисе. Мой дебютный материал об итогах первой недели Уимблдона заинтересовавшиеся могут найти здесь: http://tennis.sport.ua/news/349300
    Всегда открыт и заинтересован в конструктивных диалогах.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 09.07.2017 17:05
    +3
    Станислав Матусевич, 09.07.2017 16:56
    А Ангелина Калинина победила на двадцатипятитысячнике в Дармштадте, получив за это 50 очков в рейтинг. Молодцы девчата!
    В качестве оффтопа хочется высказать благодарность всем плюсовавшим мои комменты. Благодаря вам и вашей поддержке редакция sport.ua предложила мне вести блог о теннисе. Мой дебютный материал об итогах первой недели Уимблдона заинтересовавшиеся могут найти здесь: http://tennis.sport.ua/news/349300
    Всегда открыт и заинтересован в конструктивных диалогах.

    Заслужено, вітаю!
    Єдине побажання: більше віри в наших, особливо це стосується дівчат
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 09.07.2017 17:24
    0
    Eurospring, 09.07.2017 17:05

    Заслужено, вітаю! Єдине побажання: більше віри в наших, особливо це стосується дівчат
    Красно дякую! Я, хоч і дуже вболіваю за наших, намагаюсь коментувати без зайвої упередженості. Тому, наприклад, незважаючи на персональне вболівання за Світоліну, і нелюбов до Остапенко, вважаю саме латвійку фавориткою завтрашньої очної зустрічі.
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