Катерина Козлова стала победительницей турнира в Риме

23-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова выиграла 60-тысячник в Риме.
В финальном поединке Козлова в двух тяжелых сетах одолела колумбийку Мариану Дуке-Мариньо: 7/6 (6), 6/4.
Титул стал для Козловой пятым в профессиональной карьере. Последний раз Козлова выигрывала турнир в 2014-м году, когда победила на 50-тысячнике в Германии.
За победу в Риме Козлова получит $9,119 призовых и 80 рейтинговых очков.
Источник — Sport.ua
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В качестве оффтопа хочется высказать благодарность всем плюсовавшим мои комменты. Благодаря вам и вашей поддержке редакция sport.ua предложила мне вести блог о теннисе. Мой дебютный материал об итогах первой недели Уимблдона заинтересовавшиеся могут найти здесь: http://tennis.sport.ua/news/349300
Всегда открыт и заинтересован в конструктивных диалогах.
В качестве оффтопа хочется высказать благодарность всем плюсовавшим мои комменты. Благодаря вам и вашей поддержке редакция sport.ua предложила мне вести блог о теннисе. Мой дебютный материал об итогах первой недели Уимблдона заинтересовавшиеся могут найти здесь: http://tennis.sport.ua/news/349300
Всегда открыт и заинтересован в конструктивных диалогах.
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Заслужено, вітаю! Єдине побажання: більше віри в наших, особливо це стосується дівчат
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