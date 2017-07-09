Итоги первой недели Уимблдона

После сыгранных субботних матчей можно подводить итоги первой недели самого престижного теннисного турнира. Насколько верны уимблдонским традициям британцы, настолько же традиционно обошлось без громких сенсаций в первых кругах у мужчин. Можно, конечно, вспомнить вылет Стэна Вавринки от молодого россиянина Медведева или проигрыш Дель Потро находящемуся после долгого лечения в седьмой сотне Гулбису, но основными действующими лицами их могли считать только преданные фаны. Четверка Маррей-Федерер-Джокович-Надаль в строю, и на всю компанию за три круга пока только Энди уступил один сет своему сопернику Фабио Фоньини. Между собой фавориты турнира могут встретиться только в полуфиналах, причем главный из них на данный момент – Роджер – находится в одной половине сетке с Джоковичем.

Что касается украинцев, то особых ожиданий с ними не связывали. Александр Долгополов сразу в первом круге попал на Федерера и пройти дальше мог разве что в каком-то фантастическом сценарии. Тем более, что за две недели до старта турнира порвал связки на ноге. Снятием Долгополова в начале второго сета игры с Роджером немалое число наших болельщиков были недовольны. С одной стороны, их можно понять: пять снятий за полгода – явный перебор. Но с другой – играть против такого невероятного мастера, как Федерер, с толком незалеченной травмой малореально. Мне можно возразить, мол, не стоило тогда вообще заявляться. Это так, но нужно понимать, что такое Уимблдон для любого теннисиста. Мэнди Минелла у женщин вообще играла беременной на сроке 4,5 месяца.

Илья Марченко боролся против чеха Веселы и имел шансы на победу, но получил неприятную травму колена в пятом сете и хоть доиграл матч до конца, но уступил в решающей партии без вариантов. Единственным нашим теннисистом, прошедшим первый круг, стал Сергей Стаховский. Во втором раунде он дал бой Кеи Нишикори, но сумел выиграть лишь один сет. К сожалению, сейчас уже не 2013-й год, и о победах на любимой траве даже над отнюдь не любящим траву японцем, не говоря о Федерере, Сергей теперь может только мечтать.

В женской части программы, по традиции, все загадочно и непредсказуемо. Обе главные фаворитки турнира по версии букмекеров – чешки Плишкова и Квитова – уже в первых раундах покинули турнир. Но и претендентки на победу из второго эшелона чуть не все поголовно были недалеко от вылета. Конта и Возняцки были от поражений, без преувеличения, в паре мячей. Вообще, из топовых игроков обошлись без необходимости играть решающий сет за три круга только Халеп, Свитолина и Кузнецова. Уже в четвертом круге нас ожидают интереснейшие противостояния Азаренко-Халеп, Свитолина-Остапенко и Радваньска-Кузнецова. Прогнозировать же с уверенностью, кто выиграет женский Уимблдон, сейчас могут только очень самоуверенные люди. После победы Остапенко на Ролан Гаррос на непрофильном для себя грунте будет весело, если Уимблдон выиграет нетравяной игрок. К примеру, Халеп. Или Свитолина. В последнем случае будет не только весело, но и очень приятно, и вообще что-то близкое к чуду.

Теперь о наших. Катя Бондаренко ожидаемо сразу же проиграла Янине Викмайер. Леся Цуренко установила свое персональное достижение, дойдя до третьего круга и почти гарантировав себе новый рекорд в рейтинге WTA. Но игра ее была весьма противоречивой, с серьезными провалами, очередным рецидивом старой травмы руки, и итоговым разгромом от словачки Рыбариковой. Однако, раз достижения есть, то выступление Леси на Уимблдоне стоит признать успешным. Тем более, на второй неделе ее с Людой Киченок ждет еще парный матч третьего круга против Беллис/Вондроушовой. Говоря о проходе нашей пары в третий круг, нельзя не отметить, что он стал возможен вследствие тяжелой травмы Бетани Маттек-Сэндс в одиночке, и, как следствие, снятия дуэта Маттек-Сэндс/Шафаржова, с которым нашим девчатам предстояло играть во втором раунде. А, между прочим, американско-чешская пара имела возможность на Уимблдоне выиграть некалендарный Большой Шлем. Они победили на трех предыдущих турнирах Большого Шлема в США, Австралии и Франции, и были фаворитами здесь, но увы, травма перечеркнула их надежды. Пожелаем скорейшего выздоровления Бетани.

Главным успехом среди всех наших теннисистов, безусловно, является выступление Элины Свитолиной. Дальше второго круга на Уимблдоне ей зайти еще не удавалось. А сейчас, несмотря на недолеченный ахилл и неудачный жребий в первом круге (трудно представить соперницу хуже для старта на травяном турнире, чем Барти), она сыграет на второй неделе. Конечно, в матче с Остапенко фаворитом будет латышка. Однако Элина показала в матчах со Скьявоне, и особенно с Виттхефт, что приспособилась к нелюбимой для себя траве и может играть в атакующий мощный теннис. Поболеем в понедельник все вместе за нашу теннисистку.