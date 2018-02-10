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Олег КОСТЮК: «В 2005 году Марту благословил Виктор Ющенко»

Отец 15-летней теннисистки – о выступлении дочки в Верховной Раде

  • 10.02.2018 20:07
  • 2968 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Факты
© Факты

Отец юной украинской теннисистки Марты Костюк Олег Костюк рассказал о выступлении своей дочери в Верховной Раде.

— В 2016 году большой резонанс вызвало выступление Марты в Верховной Раде, во время которого она подняла вопрос финансирования спорта в Украине…
— На самом деле все вышло случайно. Идея принадлежала олимпийскому призеру по плаванию и на тот момент народному депутату Денису Силантьеву.

— Как отреагировали народные избранники на выступление Марты?
— Подходили, сочувствовали, поддерживали. «Девочка, не переживай, мы соберем тебе по 100 долларов хотя бы на одну поездку на турнир». По сей день сбрасываются (улыбается).

— Дочери опыт выступления в Верховной Раде пришелся по душе?
— Конечно, она вообще любит быть в центре внимания. В теннисе для нее нет большего счастья, чем выступать на центральном корте в лучшее время. Тогда она расцветает.

К слову, была еще одна необычная история с власть имущими. В 2005 году мы пошли на Пасху в один из храмов Киева. Туда же приехал и Виктор Ющенко, в то время президент страны. Отстояв службу, он направился к выходу из церкви, но вдруг остановился возле нас (трехлетняя Марта сидела у меня на плечах) и… благословил дочку.

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Источник — Факты и комментарии

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Комментарии
    ptl9188
    online
      ptl9188, 10.02.2018 20:30
    +2
    Велика подяка або грамота від властьімущіх,…нажаль.
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    Виталий Меленык
    online
      Виталий Меленык, 10.02.2018 20:42
    +7
    Какая молодчинка!!!вот эта девочка!!!как она любит свою страну!!!побольше бы таких спортсменов на Украине!!!
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    peaven
    online
      peaven, 10.02.2018 20:55
    +6
    Виталий Меленык, 10.02.2018 20:42
    Какая молодчинка!!!вот эта девочка!!!как она любит свою страну!!!побольше бы таких спортсменов на Украине!!!
    в
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 10.02.2018 20:59
    0
    ptl9188, 10.02.2018 20:30
    Велика подяка або грамота від властьімущіх,…нажаль.
    Ну че? Барыга в фейсбуке же поздравил с победой в Берни. А как помочь спортсменам, которые прославляют Украину, так он не при делах. И в раде такие же сидят.
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