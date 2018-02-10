Олег КОСТЮК: «В 2005 году Марту благословил Виктор Ющенко»

Отец юной украинской теннисистки Марты Костюк Олег Костюк рассказал о выступлении своей дочери в Верховной Раде.



— В 2016 году большой резонанс вызвало выступление Марты в Верховной Раде, во время которого она подняла вопрос финансирования спорта в Украине…

— На самом деле все вышло случайно. Идея принадлежала олимпийскому призеру по плаванию и на тот момент народному депутату Денису Силантьеву.





— Как отреагировали народные избранники на выступление Марты?

— Подходили, сочувствовали, поддерживали. «Девочка, не переживай, мы соберем тебе по 100 долларов хотя бы на одну поездку на турнир». По сей день сбрасываются (улыбается).



— Дочери опыт выступления в Верховной Раде пришелся по душе?

— Конечно, она вообще любит быть в центре внимания. В теннисе для нее нет большего счастья, чем выступать на центральном корте в лучшее время. Тогда она расцветает.



К слову, была еще одна необычная история с власть имущими. В 2005 году мы пошли на Пасху в один из храмов Киева. Туда же приехал и Виктор Ющенко, в то время президент страны. Отстояв службу, он направился к выходу из церкви, но вдруг остановился возле нас (трехлетняя Марта сидела у меня на плечах) и… благословил дочку.