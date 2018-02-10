Fed Cup. Украина – Австралия. Анонс и прогноз второго игрового дня

В ночь с субботы на воскресенье, 11 февраля, в Австралии продолжится матчевая встреча в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины.



Напомним, после первого игрового дня счет 1:1 (победы на счету Костюк и Барти).



В 02:00 по Киеву в Канберре начнется поединок первых номеров команд: Марты Костюк и Эшли Барти. Далее на корт выйдут вторые номера: Людмила Киченок и Дарья Гаврилова. Завершится противостояние Украины и Австралии парной встречей.



А теперь о наших шансах:



- Марта Костюк показала, что даже на «изумрудном» корте Канберры может побеждать теннисисток из топ-30 мирового рейтинга. Но теперь ей предстоит испытание намного серьезнее: Барти, в отличие от Гавриловой, может прибавить в любой момент и совладать с ней будет крайне тяжело. Любопытно, что после вчерашней победы Костюк коэффициент на ее победу против Барти даже ниже, чем был вчера против Гавриловой (3 против 3,25). Добавлю, что до первого матча он был гораздо выше. Верим в нашу звездочку, ведь без ее победы дальнейшая судьба матчевой встречи, скорее всего, буде предрешена.

Getty Images. Марта Костюк



- Людмила Киченок в первом поединке удивила заряженностью на борьбу и своей невероятной активность. За это она получила бонус в виде одного выигранного сета. Конечно же, на более длинной дистанции класс Барти взял свое, но в матче с Гавриловой какие-то минимальные шансы просматриваются. Хотя надеяться на победу в этом поединке особо не стоит, все-таки Люда давно не играла матчи одиночного разряда против таких соперниц и допускает много невынужденных ошибок.

Getty Images. Людмила Киченок

- В парном поединке австралийки также выглядят предпочтительней, но наши девушки показали, что нет ничего невозможного.



Как бы там ни было, одно очко резервным составом добыто, и программа минимум уже выполнена. А вот увидим ли мы сегодня максимум – вопрос пока открытый.



Расписание второго игрового дня:



02:00 – Марта Костюк – Эшли Барти

03:30* – Людмила Киченок – Дарья Гаврилова

05:00* – Надежда Киченок / Дарья Лопатецкая – Эшли Барти / Кейси Деллакква



Видеотрансляция поединков будет здесь.