КОСТЮК: «Тяжелая работа окупается, поэтому не думаю, что это сказка»

«Когда я потеряла свою подачу во втором сете, я не чувствовала, что Гаврилова отыграется. Чувствовала мысленно, что я все еще лучше и хочу выиграть больше, поэтому я не паниковала и не боялась, что проиграю. Говорят, что тяжелая работа окупается, поэтому не думаю, что это сказка. Я играю хорошо, сказка больше похожа на то, что случилось однажды, и вы не знаете, когда это произойдет снова. Это был еще один отличный матч для меня», – сказала Костюк.

Завтра, 11 февраля, Марта Костюк встретится с лидером сборной Австралии, 16-й ракеткой мира Эшли Барти.