КОСТЮК: «Тяжелая работа окупается, поэтому не думаю, что это сказка»

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над второй ракеткой Австралии Дарьей Гавриловой на Кубке Федерации-2018.
«Когда я потеряла свою подачу во втором сете, я не чувствовала, что Гаврилова отыграется. Чувствовала мысленно, что я все еще лучше и хочу выиграть больше, поэтому я не паниковала и не боялась, что проиграю. Говорят, что тяжелая работа окупается, поэтому не думаю, что это сказка. Я играю хорошо, сказка больше похожа на то, что случилось однажды, и вы не знаете, когда это произойдет снова. Это был еще один отличный матч для меня», – сказала Костюк.
Завтра, 11 февраля, Марта Костюк встретится с лидером сборной Австралии, 16-й ракеткой мира Эшли Барти.
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