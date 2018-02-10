ВИДЕО ДНЯ. Как 15-летняя Марта Костюк дебютировала за сборную Украины

я сам по себе -почитай все мои посты..... отродясь про украинцев плохого не писал.... иногда крит...

голдин а чего ты такой флюгер и да кстати сбрось сыль где ты такой херой и под этим ником-хочется...

а что же сиамские братья голдин и asz1aszне пистите кто про крым и донбасс начал скулить и полити...