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ВИДЕО ДНЯ. Как 15-летняя Марта Костюк дебютировала за сборную Украины

Видеообзор победы украинской теннисистки над второй ракеткой Австралии в Канберре

  • 10.02.2018 11:32
  • 636 просмотров
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы дебютировала в командном турнире. В возрасте 15 лет 227 дней Марта стала самой юной дебютанткой в составе сборной Украины, которая сыграла матч в Кубке Федерации.

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Источник — Sport.ua

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