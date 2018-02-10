ВИДЕО ДНЯ. Как 15-летняя Марта Костюк дебютировала за сборную Украины

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы дебютировала в командном турнире. В возрасте 15 лет 227 дней Марта стала самой юной дебютанткой в составе сборной Украины, которая сыграла матч в Кубке Федерации.
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Источник — Sport.ua
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