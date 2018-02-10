Людмила КИЧЕНОК: «В матче с Барти мне было нечего терять»

25-летняя украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала поражение на Кубке Федерации в матче с Эшли Барти.

«Проигрывала на старте 0:2? Эти два гейма я входила в игру, еще было какое-то напряжение. Я заставляла себя действовать агрессивнее, это помогло, в розыгрышах я стала действовать лучше. Второй и третий сет я считаю, что проиграла за счет подачи, уж очень маленький процент был на втором мяче.

Да, я мало играю в одиночном разряде - это факт, но Барти в этом матче была в роли фаворита. Так что, ей было тяжелее, а мне было нечего терять. Я старалась играть агрессивнее и показать свою лучшую игру. У меня была команда, наш капитан, который поддерживал, это все очень помогало. Конечно, отсутствие большой игровой практики в одиночке сказалось в какие-то решающие моменты, где я была не так уверена в своих действиях. Но этот фактор, скажем так, не сделал сегодняшний матч, не стал решающим для результата.

По ходу встречи Барти прибилась чуть-чуть к корту, а я старалась делать как можно меньше ошибок. Здесь такой корт, кто больше мячей перебьет, тот больше розыгрышей и выиграет. Но я все равно старалась действовать агрессивнее сама. Хотелось бы больше играть в одиночном разряде и в ближайшем будущем я постараюсь устроить свой календарь так, чтобы больше играть одиночных матчей», – сказала Киченок.