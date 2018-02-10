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Людмила КИЧЕНОК: «В матче с Барти мне было нечего терять»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение в стартовом поединке на Кубке Федерации

  • 10.02.2018 11:12
  • 465 просмотров
  • 2 комментария
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ФТУ. Людмила Киченок
© ФТУ. Людмила Киченок
25-летняя украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала поражение на Кубке Федерации в матче с Эшли Барти.
 
«Проигрывала на старте 0:2? Эти два гейма я входила в игру, еще было какое-то напряжение. Я заставляла себя действовать агрессивнее, это помогло, в розыгрышах я стала действовать лучше. Второй и третий сет я считаю, что проиграла за счет подачи, уж очень маленький процент был на втором мяче. 
 
Да, я мало играю в одиночном разряде - это факт, но Барти в этом матче была в роли фаворита. Так что, ей было тяжелее, а мне было нечего терять. Я старалась играть агрессивнее и показать свою лучшую игру. У меня была команда, наш капитан, который поддерживал, это все очень помогало. Конечно, отсутствие большой игровой практики в одиночке сказалось в какие-то решающие моменты, где я была не так уверена в своих действиях. Но этот фактор, скажем так, не сделал сегодняшний матч, не стал решающим для результата.
 
По ходу встречи Барти прибилась чуть-чуть к корту, а я старалась делать как можно меньше ошибок. Здесь такой корт, кто больше мячей перебьет, тот больше розыгрышей и выиграет. Но я все равно старалась действовать агрессивнее сама. Хотелось бы больше играть в одиночном разряде и в ближайшем будущем я постараюсь устроить свой календарь так, чтобы больше играть одиночных матчей», – сказала Киченок.
 
Напомним, во втором матче Кубка Федерации украинка Марта Костюк одержала победу над второй ракеткой Австралии Дарьей Гавриловой.
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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 10.02.2018 11:30
    0
    умничка-билась не была статисткой-жаль что с Цуренко не договорились....вынеслиб эту Австралию
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 10.02.2018 11:52
    0
    Що - здають матч австралійкам?!
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