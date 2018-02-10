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Fed Cup. Костюк одержала победу в дебютном матче за сборную Украины

15-летняя украинская теннисистка обыграла вторую ракетку Австралии в Канберре

  • 10.02.2018 09:35
  • 3583 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк с победы дебютировала в командном турнире. Для 15-летней спортсменки это был лишь третий поединок в этом году (и в карьере) против теннисистки из топ-100 рейтинга. Ранее в сезоне на Открытом чемпионате Австралии Марта победила Шуай Пэн из Китая (WTA 27) и проиграла украинке Элине Свитолиной (WTA 4)
 
На старте матча Костюк лидировала 3:1 с брейком, но преимущество не удержала. После пятого гейма девушки поочередно обменивались брейками, доведя сет до тайбрейка (Костюк дважды подавала на партию и не использовала один сетбол). На тайбрейке украинка уступила только один розыгрыш на своей подаче, оформив три мини-брейка. Во второй партии Костюк проиграла свой стартовый гейм, однако затем сумела выполнить два брейка подряд и сохранить отрыв до конца встречи. Матч продолжался 1 час и 28 минут. 
 
Кубок Федерации. 2-й матч (Украина – Австралии – 1:1)
Дарья Гаврилова – Марта Костюк – 6:7(3), 3:6
 
Напомним, на прошлой неделе украинка оформила свой второй профессиональный титул в карьере, выиграв турнир ITF в Бёрни. 
 
В возрасте 15 лет 227 дней Марта стала самой юной дебютанткой в составе сборной Украины, которая сыграла матч в Кубке Федерации. Костюк побила рекорд Анастасии Пономаренко, которая провела свой первый поединок в Кубке Федерации в 1997 году (15 лет 282 дня). Тогда Пономаренко выступила в парной встрече с командой Румынии. Обойти Костюк по возрастному показателю уже завтра может Дарья Лопатецкая (14 лет), изначально заявленная на поединок в паре.
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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Oleg Veschiy
      Oleg Veschiy, 10.02.2018 09:47
    +5
    Автору -
    Дуже невдале фото нашої красуні. Випийте кави та зробіть як слід.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 10.02.2018 10:23
    +7
    Марта оправдывает №1 в сборной. Комментаторы были в шоке от игры Марты. Лучшая!!!
    Ссылка
    Миша Бук
      Миша Бук, 10.02.2018 10:38
    +2
    Ссылка
    Vyacheslav Krusser
    online
      Vyacheslav Krusser, 10.02.2018 11:10
    +5
    Я просто в шоке от Марты! Она гордость Украины!
    Ссылка
    Andriy Kulyk
    online
    Andriy Kulyk, 10.02.2018 11:22
    +1
    Скоро Марта стане страшним сном для топ 20!!
    Ссылка
    ruslan17c
      ruslan17c, 10.02.2018 11:42
    0
    Барті наступна в черзі! Марта грає зараз просто на куражі!
    Ссылка
    Форик
    online
      Форик, 10.02.2018 11:45
    0
    Andriy Kulyk, 10.02.2018 11:22
    Скоро Марта стане страшним сном для топ 20!!
    Для австралійок вже стала, особливо для уськамірних - обидва їх скальпи вже в Марти! )
    Я уявляю, як нервується зараз Барті )
    А Марті бажаю вийти на матч спокійною як удав, і якщо вона розбереться із собою, перемога буде наша!
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 10.02.2018 11:46
    0
    если чудо с Людой произойдет-Гаврилова очень нестабильна-мы в таком-3 составе пройти сможем 1 состав австралиек на их поле
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