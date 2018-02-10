Fed Cup. Костюк одержала победу в дебютном матче за сборную Украины

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы дебютировала в командном турнире. Для 15-летней спортсменки это был лишь третий поединок в этом году (и в карьере) против теннисистки из топ-100 рейтинга. Ранее в сезоне на Открытом чемпионате Австралии Марта победила Шуай Пэн из Китая (WTA 27) и проиграла украинке Элине Свитолиной (WTA 4).
На старте матча Костюк лидировала 3:1 с брейком, но преимущество не удержала. После пятого гейма девушки поочередно обменивались брейками, доведя сет до тайбрейка (Костюк дважды подавала на партию и не использовала один сетбол). На тайбрейке украинка уступила только один розыгрыш на своей подаче, оформив три мини-брейка. Во второй партии Костюк проиграла свой стартовый гейм, однако затем сумела выполнить два брейка подряд и сохранить отрыв до конца встречи. Матч продолжался 1 час и 28 минут.
Кубок Федерации. 2-й матч (Украина – Австралии – 1:1)
Дарья Гаврилова – Марта Костюк – 6:7(3), 3:6
Напомним, на прошлой неделе украинка оформила свой второй профессиональный титул в карьере, выиграв турнир ITF в Бёрни.
В возрасте 15 лет 227 дней Марта стала самой юной дебютанткой в составе сборной Украины, которая сыграла матч в Кубке Федерации. Костюк побила рекорд Анастасии Пономаренко, которая провела свой первый поединок в Кубке Федерации в 1997 году (15 лет 282 дня). Тогда Пономаренко выступила в парной встрече с командой Румынии. Обойти Костюк по возрастному показателю уже завтра может Дарья Лопатецкая (14 лет), изначально заявленная на поединок в паре.
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Источник — Большой теннис Украины
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Дуже невдале фото нашої красуні. Випийте кави та зробіть як слід.
Я уявляю, як нервується зараз Барті )
А Марті бажаю вийти на матч спокійною як удав, і якщо вона розбереться із собою, перемога буде наша!
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