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Fed Cup. Людмила Киченок уступила Эшли Барти

Украинка в трех сетах проиграла первой ракетке Австралии

  • 10.02.2018 09:20
  • 1435 просмотров
  • 1 комментария
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WTA. Людмила Киченок
© WTA. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок, которая в одиночном рейтинге занимает 883-е место, с боями уступила первой ракетке Австралии Эшли Барти (WTA 16). Матч продолжался почти два часа. В начале поединка австралийка вышла вперед 2:0, но затем по ходу игры Киченок удалось выполнить два брейка и записать партию в свой актив. Барти перевела встречу в решающий сет, также оформив двойной брейк в следующей партии. 
 
Упустив подачу на старте третьего сета, у Людмилы был шанс сразу же сделать обратный брейк, которым украинке воспользоваться не удалось. До девятого гейма девушки поочередно защищали свои подачи, пока Эшли не заработала матчбол в гейме нашей теннисистки. Киченок сумела его отыграть, после чего уже на своей подаче Барти довела поединок до победы, принеся первое очко в копилку австралийской сборной.
 
Кубок Федерации. 1-й матч (Украина – Австралии – 0:1)
Эшли Барти – Людмила Киченок – 4:6, 6:1, 6:4
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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Oleg Veschiy
    online
      Oleg Veschiy, 10.02.2018 09:35
    +4
    Якщо вже проспали, то давайте одразу актуальну та повну інформацію.
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