Fed Cup. Людмила Киченок уступила Эшли Барти

Украинская теннисистка Людмила Киченок, которая в одиночном рейтинге занимает 883-е место, с боями уступила первой ракетке Австралии Эшли Барти (WTA 16). Матч продолжался почти два часа. В начале поединка австралийка вышла вперед 2:0, но затем по ходу игры Киченок удалось выполнить два брейка и записать партию в свой актив. Барти перевела встречу в решающий сет, также оформив двойной брейк в следующей партии.

Упустив подачу на старте третьего сета, у Людмилы был шанс сразу же сделать обратный брейк, которым украинке воспользоваться не удалось. До девятого гейма девушки поочередно защищали свои подачи, пока Эшли не заработала матчбол в гейме нашей теннисистки. Киченок сумела его отыграть, после чего уже на своей подаче Барти довела поединок до победы, принеся первое очко в копилку австралийской сборной.

Кубок Федерации. 1-й матч (Украина – Австралии – 0:1)

Эшли Барти – Людмила Киченок – 4:6, 6:1, 6:4