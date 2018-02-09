Fed Cup. Украина – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 февраля Людмила Киченок сыграет первый поединок матчевого противостояния Украины и Австралии в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации. Ее соперница – 21-летняя Эшли Барти. Вслед за ними на корты Канберры выйдут Марта Костюк и Дарья Гаврилова, второй поединок состоится сразу после первого.
Расписание первого игрового дня:
02:00 – Людмила Киченок – Эшли Барти
03:30* – Марта Костюк – Дарья Гаврилова
02:00 – Людмила Киченок – Эшли Барти
03:30* – Марта Костюк – Дарья Гаврилова
Трансляция встречи будет добавлена позже.
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Источник — Sport.ua
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