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Fed Cup. Украина – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединков первого игрового дня

  • 09.02.2018 21:15
  • 968 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images
10 февраля Людмила Киченок сыграет первый поединок матчевого противостояния Украины и Австралии в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации. Ее соперница – 21-летняя Эшли Барти. Вслед за ними на корты Канберры выйдут Марта Костюк и Дарья Гаврилова, второй поединок состоится сразу после первого.
 
Расписание первого игрового дня:

02:00 – Людмила Киченок – Эшли Барти
03:30* – Марта Костюк – Дарья Гаврилова
 
Трансляция встречи будет добавлена позже.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 09.02.2018 22:00
    0
    искренне желаю удачи но даже малого шанса в этой паре я не вижу-слишком велика разница в классе
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