Fed Cup. Украина – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хотелка у тебя еще не выросла,Игореша.

О и это фуфло решило на патриотизме попиариться!!!

Заходишь на майскоре и смотришь в разделе баскетбол, спорт юа не до баскета, нужно искать тему д...

Или мы собираем команду из голкиперов,а следующий спарринг у нас запланирован с командой голкипер...

Весь непотреб собирают, ведь всем давно известно, то что ничего не стоит, это то, что никому не н...

а с чем ты не согласен?Он что то неправильное сказал?Если Коваля отдали в аренду чтоб разгрузить ...