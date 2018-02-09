Fed Cup. Украина – Австралия. Анонс и прогноз первого игрового дня

В ночь с пятницу на субботу, 10 февраля, в Австралии стартует матчевая встреча первого круга в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины.



В первый игровой день на корты Канберры выйдут Людмила Киченок и Эшли Барти (№16 WTA), вслед за ними сыграют Марта Костюк и Дарья Гаврилова (№26 WTA). Начало первого матча запланировано на 02:00 по Киеву, второй поединок состоится сразу после первого.



Сборная Австралии, которая была обыграна Украиной в прошлом году в Харькове, на этот раз решила победить любой ценой. Хозяйки выбрали неудобный для украинок травяной корт, что стало одной из причин отказа от матча первых номеров украинской команды: Элины Свитолиной и Леси Цуренко. Любопытно, что австралийки и сами не очень уверенно чувствуют себя на выбранном покрытии, но цель была достигнута.



Вот как охарактеризовал покрытие корта капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима:



- На главной арене матча отскок мяча ниже и не такой быстрый. Я бы даже сказал, что этот корт не имеет ничего общего с классическим травяным. Какой-то гибрид получился.



Перейдем непосредственно к матчам первого игрового дня:



- Людмила Киченок однажды уже встречалась с Эшли Барти в одиночном разряде. В 2014 году австралийка переиграла украинку в 2 сетах на травяном покрытии (6:3, 7:5 – Уимблдон). Карьерная статистика Барти на траве – 22:11 (23:6 в парном разряде), Киченок – 4:5 (8:6). Победа Люды принесет вам увеличение ставки в 11 раз – это все, что нужно знать о раскладах перед данным поединком.

Getty Images. Эшли Барти и Людмила Киченок



- Марта Костюк и Дарья Гаврилова сыграют между собой впервые. Уроженка России, которая с 2015 года представляет Австралию, уже четвертый сезон кряду играет на уровне топ-30, но больших побед у нее еще не было, тем более на траве (статистика в Туре – 11:12). Поэтому данный матч чуть ли не единственный из четырех в одиночном разряде, где у нас есть реальные шансы.

Getty Images. Дарья Гаврилова и Марта Костюк



Для тех, кто хотя бы немного следит за женским теннисом, совершенно ясно, что победа ослабленной потерей лидеров украинской сборной в матчевом противостоянии с австралийками станет невероятным чудом. Но, наличие в команде непредсказуемой (в хорошем смысле этого слова) и амбициозной Марты Костюк, оставляет нам лучик надежды.



Расписание первого игрового дня:



02:00 – Людмила Киченок – Эшли Барти

03:30 – Марта Костюк – Дарья Гаврилова



Добавим, что Марта и Люда сыграют по 2 матча одиночного разряда. В парном поединке нашу страну представят 14-летняя Дарья Лопатецкая и Надя Киченок. У австралиек в паре сыграют Эшли Барти и Кейси Деллакква