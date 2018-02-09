Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Fed Cup. Украина – Австралия. Анонс и прогноз первого игрового дня

В ночь с пятницу на субботу состоятся 2 поединка в одиночном разряде

  • 09.02.2018 18:10
  • 1825 просмотров
  • 12 комментария
Метки
Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

В ночь с пятницу на субботу, 10 февраля, в Австралии стартует матчевая встреча первого круга в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины.

В первый игровой день на корты Канберры выйдут Людмила Киченок и Эшли Барти (№16 WTA), вслед за ними сыграют Марта Костюк и Дарья Гаврилова (№26 WTA). Начало первого матча запланировано на 02:00 по Киеву, второй поединок состоится сразу после первого.

Сборная Австралии, которая была обыграна Украиной в прошлом году в Харькове, на этот раз  решила победить любой ценой. Хозяйки выбрали неудобный для украинок травяной корт, что стало одной из причин отказа от матча первых номеров украинской команды: Элины Свитолиной и Леси Цуренко. Любопытно, что австралийки и сами не очень уверенно чувствуют себя на выбранном покрытии, но цель была достигнута.

Вот как охарактеризовал покрытие корта капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима:

- На главной арене матча отскок мяча ниже и не такой быстрый. Я бы даже сказал, что этот корт не имеет ничего общего с классическим травяным. Какой-то гибрид получился.

Перейдем непосредственно к матчам первого игрового дня:

- Людмила Киченок однажды уже встречалась с Эшли Барти в одиночном разряде. В 2014 году австралийка переиграла украинку в 2 сетах на травяном покрытии (6:3, 7:5 – Уимблдон). Карьерная статистика Барти на траве – 22:11 (23:6 в парном разряде), Киченок – 4:5 (8:6). Победа Люды принесет вам увеличение ставки в 11 раз – это все, что нужно знать о раскладах перед данным поединком.

Getty Images. Эшли Барти и Людмила Киченок


- Марта Костюк и Дарья Гаврилова сыграют между собой впервые. Уроженка России, которая с 2015 года представляет Австралию, уже четвертый сезон кряду играет на уровне топ-30, но больших побед у нее еще не было, тем более на траве (статистика в Туре – 11:12). Поэтому данный матч чуть ли не единственный из четырех в одиночном разряде, где у нас есть реальные шансы.

Getty Images. Дарья Гаврилова и Марта Костюк


Для тех, кто хотя бы немного следит за женским теннисом, совершенно ясно, что победа ослабленной потерей лидеров украинской сборной в матчевом противостоянии с австралийками станет невероятным чудом. Но, наличие в команде непредсказуемой (в хорошем смысле этого слова) и амбициозной Марты Костюк, оставляет нам лучик надежды.

Расписание первого игрового дня:

02:00 – Людмила Киченок – Эшли Барти
03:30 – Марта Костюк – Дарья Гаврилова

Добавим, что Марта и Люда сыграют по 2 матча одиночного разряда. В парном поединке нашу страну представят 14-летняя Дарья Лопатецкая и Надя Киченок. У австралиек в паре сыграют Эшли Барти и Кейси Деллакква

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 09.02.2018 18:25
    +5
    Ну, что тут прогнозировать? Все давно понятно и очевидно. Однако на Марту обязательно стоит посмотреть против соперниц из топ-30. Опять, блин, не спать ночью.
    Ссылка
    blade2017
    online
      blade2017, 09.02.2018 18:43
    +4
    Если уж терять нам все равно нечего, и сглазить можно не бояться, так я свой прогноз обязательно скажу.) Прогнозирую две победы Марты и победу в паре. А в общем всем нашим девушкам пожелаю удачи. Мы за вас болеем!
    Ссылка
    werry150782
    online
      werry150782, 09.02.2018 19:07
    +1
    Зараз триває кубок світу по індорхокею і наші жінки обіграли Австралію і вже в чвертьфіналі...Не розумію,чому сайт не пише про це...
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 09.02.2018 19:21
    +1
    увы 0-5 судя по таким раскладам может Костюк зацепит Гаврилову
    Ссылка
    voone1983
    online
      voone1983, 09.02.2018 19:26
    0
    А взагалі класно, що Марту взяли. Для неї це буде класний досвід. А якщо ще й зможе виграти хоча б один матч, то взагалі буде круто. Звичайно найбільше шансів в парі. Мій тверезий прогноз 4:1 на користь Австралії, але дуже хотілось би щоб наші дівчата поборолись
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 09.02.2018 19:48
    0
    Если бы была хотя бы Цуренко, то можно было строить какие-то расклады. А так пожалуй соглашусь со Стасом. Если даже Марта сотворит супер чудо взяв 2 победы, то в паре опять нужно чудо, т.к. у австралиек пара очень сильная. В общем в этой игре нам может помочь только невероятное чудо.
    Ссылка
    Anton Ivanov
    online
      Anton Ivanov, 09.02.2018 19:54
    0
    Если пятый матч что-то будет решать, то пару будут играть сестры Киченок. Верим в Марту и нестабильность Гавриловой!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.02.2018 19:55
    0
    werry150782, 09.02.2018 19:07
    Зараз триває кубок світу по індорхокею і наші жінки обіграли Австралію і вже в чвертьфіналі...Не розумію,чому сайт не пише про це...
    Обіграли Чехію 2 - 1.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 09.02.2018 20:53
    0
    Станислав Матусевич, 09.02.2018 18:25
    Ну, что тут прогнозировать? Все давно понятно и очевидно. Однако на Марту обязательно стоит посмотреть против соперниц из топ-30. Опять, блин, не спать ночью.
    Станіслав,а ніде показувати небудуть,що там з трансляцією,а завтра олімпіада ще ,і баскетбол наші з іспанками відбір грають
    Ссылка
    vlad-dndz
    online
      vlad-dndz, 09.02.2018 21:14
    0
    http://smotrisport.tv/event/tennis
    Я здесь смотрю , думаю наших девчат покажут обязательно
    Ссылка
    Форик
    online
      Форик, 09.02.2018 22:01
    +1
    Головне що є в цих юних дівчат, не обтяжених мільйонними гонорарами - це щире бажання грати за честь країни. А це вже +100 до суто тенісних скілів! )

    І навіть якщо цього не вистачить для успіху, матчі за збірну обов'язково ляжуть у скарбничку для їх наступних перемог!

    Так що будь-який результат для нас буде позитивним!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 09.02.2018 22:52
    0
    Вадім Рубік, 09.02.2018 20:53

    Станіслав,а ніде показувати небудуть,що там з трансляцією,а завтра олімпіада ще ,і баскетбол наші з іспанками відбір грають
    На сайте БТУ, как обычно. Но, я смотрю, и спорт.уа решил показать теннис, несмотря на Олимпиаду. Это круто.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.