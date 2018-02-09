Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Никогда прежде не играла на траве»

Украинская теннисистка – о подготовке к матчу против сборной Австралии

  • 09.02.2018 13:53
  • 533 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ITF
© ITF

14-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая рассказала о своих первых тренировках на травяном покрытии в Австралии.

«Мне было сложнее всего, Поскольку никогда прежде я не играла на траве. В первый момент была шокирована: бросаю мячик на корт, а он не отскакивает! Но ничего, после трех дней тренировок трава мне очень понравилась. Наверное, многого не успела еще узнать, но чувствую, что такое покрытие мне подходит. Нужно просто больше на нем поиграть», – сказала Лопатецкая.

Напомним, 10-11 февраля в Канберре состоится матчевая встреча первого круга в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Теннисный Портал Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 09.02.2018 15:22
    -1
    как-то несерьезно...неужели тренеры не знали об этом.....? походу-сливается команда-в 3 лиге играть проще-с африканками и азиатками
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 09.02.2018 15:30
    +1
    Алекс Голдин, 09.02.2018 15:22
    как-то несерьезно...неужели тренеры не знали об этом.....? походу-сливается команда-в 3 лиге играть проще-с африканками и азиатками
    Как раз знали, поэтому и не стали мучить основу. Провокация австралийцев ударит по личным результатам их девчат. А победа в далеко не самом важном матче КФ многого им не даст.
    Ссылка
    Aleks86
      Aleks86, 09.02.2018 16:34
    +1
    Станислав Матусевич, 09.02.2018 15:30
    Алекс Голдин, 09.02.2018 15:22
    как-то несерьезно...неужели тренеры не знали об этом.....? походу-сливается команда-в 3 лиге играть проще-с африканками и азиатками

    Как раз знали, поэтому и не стали мучить основу. Провокация австралийцев ударит по личным результатам их девчат. А победа в далеко не самом важном матче КФ многого им не даст.
    Ладно основу, а вот Даяну или Катю Козлову могли бы попытаться уговорить, ведь с ними у нас было б больше шансов выиграть. И в Кубке федераций нет важных и неважных игр, ты представляешь свою страну, все игры важные.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.