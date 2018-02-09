Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Никогда прежде не играла на траве»

14-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая рассказала о своих первых тренировках на травяном покрытии в Австралии.
«Мне было сложнее всего, Поскольку никогда прежде я не играла на траве. В первый момент была шокирована: бросаю мячик на корт, а он не отскакивает! Но ничего, после трех дней тренировок трава мне очень понравилась. Наверное, многого не успела еще узнать, но чувствую, что такое покрытие мне подходит. Нужно просто больше на нем поиграть», – сказала Лопатецкая.
Напомним, 10-11 февраля в Канберре состоится матчевая встреча первого круга в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины.
Источник — Теннисный Портал Украины
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как-то несерьезно...неужели тренеры не знали об этом.....? походу-сливается команда-в 3 лиге играть проще-с африканками и азиатками
Как раз знали, поэтому и не стали мучить основу. Провокация австралийцев ударит по личным результатам их девчат. А победа в далеко не самом важном матче КФ многого им не даст.
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