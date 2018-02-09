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Людмила КИЧЕНОК: «Считаю жеребьевку матча Австралия – Украина удачной»

Украинская теннисистка рада, что сыграет в стартовом поединке

  • 09.02.2018 11:15
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ukrtennis.com. Эшли Барти и Людмила Кмченок
© ukrtennis.com. Эшли Барти и Людмила Кмченок

10-11 февраля в столице Австралии состоится матчевая встреча первого круга в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины. Напомним, в первом поединке сыграют Людмила Киченок и Эшли Барти.

Украинская теннисистка призналась, что хотела первой вступить в борьбу.

«Любое волнение привносит определенный дискомфорт. Но мне, наверное, лучше начинать первой. Потому что лично меня ожидание изматывает сильнее. Хочется быть во время встречи в боксе команды, смотреть за развитием ситуации, но в такой ситуации я словно сама переживаю все то, что происходит на корте и теряю энергию. Так что я считаю жеребьевку удачной.

Если говорить о покрытии, на котором мы будет играть, то в первый день корт был мягким и ровным, а за четыре дня он утоптался. Теперь он жестче, но покрытие неравномерное: где-то сохранились воздушные подушки, а где-то трава полностью прилегает к харду, укрытому фанерой. В результате имеем непредсказуемые отскоки. Но ведь все в равных условиях», – Людмила Киченок.

Матч Людмила Киченок – Эшли Барти состоится в ночь с пятницу на субботу, 10 февраля. Нчало поединка в 02:00 по Киеву.

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Источник — Теннисный клуб

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