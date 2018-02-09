Людмила КИЧЕНОК: «Считаю жеребьевку матча Австралия – Украина удачной»

Я представляю как у кротов после пропуска гола с 60 метров проигрыша хунь сунь выню и проигрыша д...

Павелко отрабатывает деньги ахметова а так вообще хз что шушваль павелко делает в ффу....

Чтож тебе все не так?Коньков не подходит,Павелко тоже плохой.Кого,Гришу назначим?Честного,дипломи...