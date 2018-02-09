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Кубок Федерации. Барти и Киченок откроют матч Австралия - Украина

Состоялась жеребьевка матча первого раунда Второй мировой группы

  • 09.02.2018 07:25
  • 1166 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ITF
© ITF
Состоялась жеребьевка матча Кубка Федерации Австралия – Украина, который пройдет в ближайший уик-энд в Канберре. 
 
Открывать поединок будут Эшли Барти и Людмила Киченок, во втором туре сыграют Дарья Гаврилова и Марта Костюк.
 
Результаты жеребьевки:
 
День 1 - 10 февраля - суббота
1-й матч: Эшли Барти - Людмила КИЧЕНОК
2-й матч: Дарья Гаврилова - Марта КОСТЮК
 
День 2 - 11 февраля - воскресенье
3-й матч: Эшли Барти - Марта КОСТЮК
4-й матч: Дарья Гаврилова - Людмила КИЧЕНОК
5-й матч: Эшли Барти / Кейси Деллакуа - Надежда КИЧЕНОК / Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ
 
Начало первых матчей игрового дня в 02:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 09.02.2018 07:58
    +5
    Думал что сестры будут играть пару
    Ссылка
    vlad-dndz
    online
      vlad-dndz, 09.02.2018 08:00
    +3
    Удачи нашим девчатам!
    Ссылка
    vlad-dndz
    online
      vlad-dndz, 09.02.2018 08:00
    0
    Удачи нашим девчатам!
    Ссылка
    igorkovalskuy
    online
      igorkovalskuy, 09.02.2018 08:04
    +3
    Шансів не багато... Ну Вірю в перемогу))
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 09.02.2018 09:22
    +1
    Верим в победу, удачи девочки. Придется не спать завтра все утро и день, но такое событие грех пропустить.
    Ссылка
    dmitriyodnolko91
    online
      dmitriyodnolko91, 09.02.2018 09:25
    0
    обратно ночью тенннис)
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 09.02.2018 09:27
    +1
    Ihor8, 09.02.2018 07:58
    Думал что сестры будут играть пару
    Если пара будет решающая, капитан может сделать замену перед матчем и тогда наверняка будут играть сестры.
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    nordik1980
    online
      nordik1980, 09.02.2018 09:51
    -1
    вльот
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