Кубок Федерации. Барти и Киченок откроют матч Австралия - Украина

Состоялась жеребьевка матча Кубка Федерации Австралия – Украина, который пройдет в ближайший уик-энд в Канберре.
Открывать поединок будут Эшли Барти и Людмила Киченок, во втором туре сыграют Дарья Гаврилова и Марта Костюк.
Результаты жеребьевки:
День 1 - 10 февраля - суббота
1-й матч: Эшли Барти - Людмила КИЧЕНОК
2-й матч: Дарья Гаврилова - Марта КОСТЮК
День 2 - 11 февраля - воскресенье
3-й матч: Эшли Барти - Марта КОСТЮК
4-й матч: Дарья Гаврилова - Людмила КИЧЕНОК
5-й матч: Эшли Барти / Кейси Деллакуа - Надежда КИЧЕНОК / Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ
Начало первых матчей игрового дня в 02:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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