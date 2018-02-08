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Марта КОСТЮК: «На этой неделе тяжело психологически»

15-летняя украинка будет лидером национальной команды в матче против Австралии

  • 08.02.2018 14:15
  • 1839 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФТУ
© ФТУ

Украинская теннисистка - о предстоящем дебюте в составе главной национальной команды.

«На этой неделе мне немного тяжело психологически, потому что, с одной стороны, я игрок в сборной с наивысшим рейтингом, но на самом деле, я и не так высоко, так что это немного странно. Я люблю играть в команде, особенно за свою страну, это всегда был мой самый любимый турнир. Но я даже и не мечтала, что сыграю за сборную Украины в Кубке Федерации так скоро.

Интересно будет выступить на таком покрытии как трава. Конечно, я чувствую небольшое давление, потому что я играю в команде и за свою страну, поэтому хотелось бы выиграть, выиграть для Украины. Так что, наверняка, я буду нервничать».

10-11 февраля в столице Австралии состоится матчевая встреча первого круга в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Юрий Луговской
    online
      Юрий Луговской, 08.02.2018 16:46
    0
    Где смотреть?
    Ссылка
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 08.02.2018 17:13
    +1
    Юрий Луговской, 08.02.2018 16:46
    Где смотреть?
    Как всегда, наши каналы не удостоились побеспокоится о трансляции матча, и ее придется искать по просторам интернета.
    Ссылка
    okrug9
    online
      okrug9, 08.02.2018 17:39
    0
    может на сайте Федерации тенниса Украины ?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 08.02.2018 17:48
    +1
    Юрий Луговской, 08.02.2018 16:46
    Где смотреть?
    Полагаю, как обычно, на БТУ.
    Ссылка
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