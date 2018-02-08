Марта КОСТЮК: «На этой неделе тяжело психологически»

Украинская теннисистка - о предстоящем дебюте в составе главной национальной команды.

«На этой неделе мне немного тяжело психологически, потому что, с одной стороны, я игрок в сборной с наивысшим рейтингом, но на самом деле, я и не так высоко, так что это немного странно. Я люблю играть в команде, особенно за свою страну, это всегда был мой самый любимый турнир. Но я даже и не мечтала, что сыграю за сборную Украины в Кубке Федерации так скоро.

Интересно будет выступить на таком покрытии как трава. Конечно, я чувствую небольшое давление, потому что я играю в команде и за свою страну, поэтому хотелось бы выиграть, выиграть для Украины. Так что, наверняка, я буду нервничать».

10-11 февраля в столице Австралии состоится матчевая встреча первого круга в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации между местной сборной и командой Украины.