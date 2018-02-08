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Серена Уильямс получила wild card на турнир в Майами

Американка возвращается в большой теннис

  • 08.02.2018 13:34
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Экс-первая ракетка Серена Уильямс получила специальное приглашение от организаторов турнира в Майами, с призовым фондом в 18 миллионов долларов.

Американка возвращается в большой теннис после рождения дочери в сентябре, и турнир в США станет для нее одних из первых после возвращения в Тур.

На этих выходных Уильямс сыграет за сборную в матче Кубка Федерации. 
 
Ранее стало известно о том, что четыре представителя Украины также попали в основную сетку турнира.

Соревнования стартуют 19 марта и продлятся до 1 апреля.
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Источник — Sport.ua

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