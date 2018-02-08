Майами. Долгополов, Свитолина, Цуренко и Козлова в заявке турнира

Официальный сайт турнира в Майами с призовым фондом в почти 18 миллионов долларов опубликовал заявку игроков на предстоящие соревнования.
В списке присутствуют четыре представителя Украины, которые смогут выступить в основной сетке турнира. В женском турнире выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Козлова. В заявке мужских соревнований числится Александр Долгополов, который пропустит ближайшие несколько недель из-за травмы.
Соревнования стартуют 19 марта и продлятся до 1 апреля.
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Источник — Sport.ua
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