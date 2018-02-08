Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Майами. Долгополов, Свитолина, Цуренко и Козлова в заявке турнира

Четверо украинцев планируют выступить на престижных соревнованиях в США

  • 08.02.2018 11:30
  • 1618 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Официальный сайт турнира в Майами с призовым фондом в почти 18 миллионов долларов опубликовал заявку игроков на предстоящие соревнования.

В списке присутствуют четыре представителя Украины, которые смогут выступить в основной сетке турнира. В женском турнире выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Козлова. В заявке мужских соревнований числится Александр Долгополов, который пропустит ближайшие несколько недель из-за травмы.

Соревнования стартуют 19 марта и продлятся до 1 апреля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.