Капитан сборной Австралии: Получили возможность взять реванш у Украины

10-11 февраля Австралия и Украина встретятся в первом раунде Второй Мировой группы Кубка Федерации.

«Марта Костюк меня очень впечатлила: такая юная, а играет уже в зрелый теннис и довольно быстро ворвалась в профессиональный теннис. Она прошла квалификацию на Australian Open, что требует некоторого опыта, и у меня нет сомнений в том, что она станет одной из лучших представительниц Украины на этих выходных.

Если она будет играть очень хорошо, это создаст нам некоторые трудности, но в этом и есть красота Кубка Федерации, что многие теннисистки показывают свой лучший теннис, вдохнявляясь тем, что защищают честь своей страны. Игроки существенно поднимают свой уровень игры, и Марта точно это сможет сделать. Но я пока не видела, как она играет за сборную под давлением, так что время покажет.

Наши теннисистки, в свою очередь, занимают в рейтинге те места, которые заслуживают. Даша и Эшли обе выиграли титулы в прошлом году, также Барти закончила сезон в Топ-20 и у Кейси есть один парный титул. У нас давно не было такой укомплектованной команды, и это не может не радовать.

Хотелось бы воплотить в реальность тот потенциал, который у нас есть, и сыграть в полную силу против украинок, но сейчас главное проделать хорошую работу в ближайших уик-энд. Мы получили отличную возможность взять реванш у наших соперниц, потому что проиграли им предыдущих несколько матчей».