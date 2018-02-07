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Капитан сборной Австралии: Получили возможность взять реванш у Украины

Алисия Молик поделилась ожиданиями от матча Кубка Федерации

  • 07.02.2018 14:27
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Getty Images
© Getty Images
10-11 февраля Австралия и Украина встретятся в первом раунде Второй Мировой группы Кубка Федерации.
 
«Марта Костюк меня очень впечатлила: такая юная, а играет уже в зрелый теннис и довольно быстро ворвалась в профессиональный теннис. Она прошла квалификацию на Australian Open, что требует некоторого опыта, и у меня нет сомнений в том, что она станет одной из лучших представительниц Украины на этих выходных.
 
Если она будет играть очень хорошо, это создаст нам некоторые трудности, но в этом и есть красота Кубка Федерации, что многие теннисистки показывают свой лучший теннис, вдохнявляясь тем, что защищают честь своей страны. Игроки существенно поднимают свой уровень игры, и Марта точно это сможет сделать. Но я пока не видела, как она играет за сборную под давлением, так что время покажет.
 
Наши теннисистки, в свою очередь, занимают в рейтинге те места, которые заслуживают. Даша и Эшли обе выиграли титулы в прошлом году, также Барти закончила сезон в Топ-20 и у Кейси есть один парный титул. У нас давно не было такой укомплектованной команды, и это не может не радовать. 
 
Хотелось бы воплотить в реальность тот потенциал, который у нас есть, и сыграть в полную силу против украинок, но сейчас главное проделать хорошую работу в ближайших уик-энд. Мы получили отличную возможность взять реванш у наших соперниц, потому что проиграли им предыдущих несколько матчей».

Источник — Большой теннис Украины

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