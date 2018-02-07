Михаил ФИЛИМА: «Марта Костюк напоминает мне Мартину Хингис»

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о перспективах 15-летней украинской теннисистки Марты Костюк.
Уже в эти выходные украинская команда сыграет за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Австралии.
«Марта показывает невероятные результаты в Австралии: в прошлом году она выиграла юниорский Australian Open, а в этом дошла до третьего круга на взрослом турнире и завоевала титул на минувшей неделе.
Она напоминает мне Мартину Хингис, но нынешний теннис отличается от того, что был десять лет назад. Большое количество игроков может играть до 35-37 лет, но я считаю, что она может высоко подняться в рейтинге, и ее ждет яркое будущее.
Марта - молодая теннисистка, но она демонстрирует хороший теннис, особенно на травяном покрытии, и мне кажется, что она приготовила некоторые сюрпризы для австралийской команды», — считает Филима.
Источник — Большой теннис Украины
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Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.
Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.
Почему вдруг Барти с травой не дружит?
На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє
Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.
Вадім Рубік, 07.02.2018 13:46 На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.
Гаврілова зі своїми досить мягкіми ударами і недуже хорошою грою біля сітки,да і проблематична перша подача зовсім не трпвяний гравець.. Ви забуваєте,що Барті ще дуже юна,тому не д вує поки відсутність результатів на траві
Будет регулярно играть с сильными соперницами, тогда, возможно, поймем.
На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє
Дело в том, по-моему, что реальной силы Марты мы не знаем. Возможно, она и сама не знает.)Будет регулярно играть с сильными соперницами, тогда, возможно, поймем.
2.Насчет психологии, согласен. Но вряд ли у пятнадцатилетней девушки может быть такая же харизма как, например, у героев Тома Харди.) Нужно время. И не только.
3.Если кто-то стремится стать лучшим, он не должен признавать никаких авторитетов. Не "получать бесплатные мастер-классы", а постараться вынести свою соперницу, кем бы она ни была. имхо, конечно.
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