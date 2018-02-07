Михаил ФИЛИМА: «Марта Костюк напоминает мне Мартину Хингис»

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о перспективах 15-летней украинской теннисистки Марты Костюк.

Уже в эти выходные украинская команда сыграет за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Австралии.

«Марта показывает невероятные результаты в Австралии: в прошлом году она выиграла юниорский Australian Open, а в этом дошла до третьего круга на взрослом турнире и завоевала титул на минувшей неделе.

Она напоминает мне Мартину Хингис, но нынешний теннис отличается от того, что был десять лет назад. Большое количество игроков может играть до 35-37 лет, но я считаю, что она может высоко подняться в рейтинге, и ее ждет яркое будущее.

Марта - молодая теннисистка, но она демонстрирует хороший теннис, особенно на травяном покрытии, и мне кажется, что она приготовила некоторые сюрпризы для австралийской команды», — считает Филима.