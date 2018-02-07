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Михаил ФИЛИМА: «Марта Костюк напоминает мне Мартину Хингис»

Юную украинскую теннисистку ждет яркое будущее, считает специалист

  • 07.02.2018 13:29
  • 1538 просмотров
  • 11 комментария
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btu.org.ua. Михаил Филима
© btu.org.ua. Михаил Филима

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о перспективах 15-летней украинской теннисистки Марты Костюк.

Уже в эти выходные украинская команда сыграет за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Австралии.

«Марта показывает невероятные результаты в Австралии: в прошлом году она выиграла юниорский Australian Open, а в этом дошла до третьего круга на взрослом турнире и завоевала титул на минувшей неделе.

Она напоминает мне Мартину Хингис, но нынешний теннис отличается от того, что был десять лет назад. Большое количество игроков может играть до 35-37 лет, но я считаю, что она может высоко подняться в рейтинге, и ее ждет яркое будущее.

Марта - молодая теннисистка, но она демонстрирует хороший теннис, особенно на травяном покрытии, и мне кажется, что она приготовила некоторые сюрпризы для австралийской команды», — считает Филима.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 07.02.2018 13:46
    0
    На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє
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    SKIF1927
      SKIF1927, 07.02.2018 13:53
    0
    Главное звездочку не поймать )
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.02.2018 14:31
    +1
    Вадім Рубік, 07.02.2018 13:46
    На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє
    Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 07.02.2018 14:37
    0
    SandroKing, 07.02.2018 14:31

    Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.
    Почему вдруг Барти с травой не дружит?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.02.2018 15:05
    0
    Станислав Матусевич, 07.02.2018 14:37
    SandroKing, 07.02.2018 14:31
    Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.

    Почему вдруг Барти с травой не дружит?
    Ну за 5 лет участия на Уимблдоне, дальше первого круга не проходила. Хотя и выигрывала турниры ITF на траве когда-то давно. Но то не показатель по-моему.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 07.02.2018 15:29
    0
    SandroKing, 07.02.2018 14:31
    Вадім Рубік, 07.02.2018 13:46
    На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє

    Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.
    Гаврілова зі своїми досить мягкіми ударами і недуже хорошою грою біля сітки,да і проблематична перша подача зовсім не трпвяний гравець.. Ви забуваєте,що Барті ще дуже юна,тому не д вує поки відсутність результатів на траві
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.02.2018 16:02
    0
    Вадім Рубік, 07.02.2018 15:29
    SandroKing, 07.02.2018 14:31
    Вадім Рубік, 07.02.2018 13:46 На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє Ну Гаврилова еще более менее выглядит на траве. Барти с ней совсем не дружит. Такое впечетление, что австралийцы решили пойти ва-банк с этой травой. Отсутствие Свитолиной абсолютно ничего не изменило. Как была лотерея так и осталась.

    Гаврілова зі своїми досить мягкіми ударами і недуже хорошою грою біля сітки,да і проблематична перша подача зовсім не трпвяний гравець.. Ви забуваєте,що Барті ще дуже юна,тому не д вує поки відсутність результатів на траві
    Ну у нее и не на траве как таковых результатов немного. Взлетела она буквально из ничего.
    Ссылка
    blade2017
    online
      blade2017, 07.02.2018 19:32
    0
    Вадім Рубік, 07.02.2018 13:46
    На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє
    Дело в том, по-моему, что реальной силы Марты мы не знаем. Возможно, она и сама не знает.)
    Будет регулярно играть с сильными соперницами, тогда, возможно, поймем.
    Ссылка
    grifon
      grifon, 07.02.2018 19:35
    0
    внеї, діючий тренер Федерера. Напевно він аби когось не бере
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.02.2018 20:57
    0
    blade2017, 07.02.2018 19:32
    Вадім Рубік, 07.02.2018 13:46
    На харді Марта краще виглядає,хоч агресивна гра її для трави підходить,але потрібно реально дивитись на речі,на силу суперниць...думаю в Гаврілової Марта виграє

    Дело в том, по-моему, что реальной силы Марты мы не знаем. Возможно, она и сама не знает.)Будет регулярно играть с сильными соперницами, тогда, возможно, поймем.
    Реальной силы может и не знаем, но уровень игры довольно высокий, я к примеру смотрел пару игр Козловой на турнире в Китае на прошлой неделе, так качество тенниса даже в финале ни о чем по сравнению с игрой Марты. С выносливостью вообще проблем нет, третий сет Марта обычно сильнее играет. Единственная проблема это психология. Если не будет лупить двойные как со Свитолиной то может и обыграть австралиек.
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    blade2017
    online
      blade2017, 07.02.2018 22:17
    0
    1.Я думаю, Марта может обыграть австралиек.
    2.Насчет психологии, согласен. Но вряд ли у пятнадцатилетней девушки может быть такая же харизма как, например, у героев Тома Харди.) Нужно время. И не только.
    3.Если кто-то стремится стать лучшим, он не должен признавать никаких авторитетов. Не "получать бесплатные мастер-классы", а постараться вынести свою соперницу, кем бы она ни была. имхо, конечно.
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