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ФИЛИМА: «Австралийцы сделали все возможное, чтобы лишить нас лидеров»

Капитан женской сборной Украины – о матчевой встрече Кубка Федерации с командой Австралии

  • 07.02.2018 08:42
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ukrtennis.com. Михаил Филима,
© ukrtennis.com. Михаил Филима,

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима поделился ожиданиями от предстоящей матчевой встречи Кубка Федерации против сборной Автралии.

- Нам изначально все было понятно, но уже по прилету в Австралии услышали от местных теннисисток подтверждение, что выбор места проведения и покрытия подразумевал потенциальные проблемы для Элины и Леси.

То есть, никто и не скрывает, что делалось все возможное, дабы мы прилетели на матч без наших лидеров. Впрочем, они хоть и добились своего, но теперь столкнулись с тем, что сами не очень уверенно чувствуют себя на выбранном покрытии, а наши девочки – Надежда, Людмила и Марта, с их манерой игры, испытывают больше комфорта. Разумеется, если так можно говорить, учитывая специфику тренировочного процесса.

- А что именно не так с этим?
- Во-первых, корт здесь уникальный. На стационарную хардовую площадку постелили рулонами траву, которую поддерживают в живом состоянии ценой значительных усилий. Впрочем, сложности ухаживания за покрытием проблемы местных организаторов, но они, к сожалению, распространяются и на нас. Дабы сберечь корт к матчу, командам разрешено проводить на нем только по одному часу в день. Да, есть еще неподалеку тренировочные площадки, но в том-то и дело, что они разительно отличаются по характеристикам от той, на которой предстоит проводить матч.

- Чем именно?
- На главной арене матча отскок мяча ниже и не такой быстрый. Я бы даже сказал, что этот корт не имеет ничего общего с классическим травяным. Какой-то гибрид получился. Хотя обе команды в одинаковых условиях. Почти. Во всяком случае, во вторник сборная Австралии не уложилась в отведенный час и провела на тренировке в полтора раза больше. Я уже поговорил с представителями ITF, и они пообещали контролировать ситуацию. Пока я вижу, что адаптация к характеристикам покрытия трудно проходит, как для нас, так и для них.



- Мы, к сожалению, не фавориты в этом матче, но…
- Вот именно! Я твердо уверен, что у нас есть шансы. В активе сестер Киченок очень опасные на этом покрытии плоские удары. Марте Костюк, в принципе корт подходит. Главное – максимально успешно адаптироваться к его специфике и показать свой лучший теннис. Я уже предупредил австралийских журналистов, что их могут ждать сюрпризы. Посмотрим.

- Для Даши Лопатецкой это будет первый опыт выступлений на траве…
- Да, ей, наверное, будет сложнее всего. Но у Даши есть мощные удары, подача – хорошие козыри для этого покрытия. Есть еще время познакомиться с травой.

Напомним, матчевая встреча Украины и Австралии во второй Мировой группе состоится 10-11 февраля.

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