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Долгополов пропустит две недели из-за травмы

Украинский теннисист не будет защищать титул в Буэнос-Айресе

  • 06.02.2018 21:08
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинец пропустит как минимум две недели соревнований в туре.

Ранее стало известно, что Долгополов не будет играть на турнире ATP в Кито из-за проблем с кистью. Также Александр пропустит и следующий за ним чемпионат в Буэнос-Айресе, где в прошлом сезоне стал победителем (в финале победил Кеи Нисикори).

Кроме украинца, с Argentina Open снялся и третий номер мирового рейтинга Марин Чилич. Напомним, хорват дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии-2018, а в прошлые выходные выступил в парном поединке Кубка Дэвиса против сборной Канады.

В списке теннисистов, которые будут бороться за титул в Буэнос-Айресе, остаются такие игроки как Доминик Тим, Диего Шварцман, Гаэль Монфис, Кайл Эдмунд, Альберт Рамос-Винолас и Фернандо Вердаско.

Соревнования в Аргентине стартуют 10 февраля.

Источник — Большой теннис Украины

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