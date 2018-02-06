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Костюк - самая юная теннисистка в топ-200 рейтинга WTA с 2008 года

Украинская теннисистка установила личный рекорд в женской мировой классификации

  • 06.02.2018 20:05
  • 2206 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Tennis Results. Марта Костюк
© Tennis Results. Марта Костюк

По итогам прошлой недели Марте Костюк удалось подняться сразу на 58 позиций в рейтинге WTA. Теперь личный рекорд украинки в мировой классификации - 185-е место.

В возрасте 15 лет и 222 дней Костюк стала самой молодой теннисисткой в 200 сильнейших рейтинга WTA с 8 сентября 2008 года. Почти 10 лет назад в топ-200 попала Мишель Ларчер де Бриту: тогда португалка в возрасте 15 лет и 223 дней заняла 124-ю позицию.

Напомним, в субботу Марта Костюк завоевала свой второй профессиональный титул в карьере, а в эти выходные дебютирует в составе сборной Украины в Кубке Федерации.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    lehach08
    online
      lehach08, 06.02.2018 20:13
    +4
    и где эта де Бриту сегодня)
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    Lawyer
    online
      Lawyer, 06.02.2018 20:20
    +2
    Португальская теннисистка Мишель Ларшер де Бриту открыла в американском городе Брейдентон гостиницу для животных, сообщает Tennis World.
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    Александр Пахота
    online
      Александр Пахота, 06.02.2018 20:30
    +4
    Марте Только Успехов! Я Верю и радуюсь)
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 06.02.2018 20:48
    +8
    Португалка, конечно, не лучший пример для сравнения. Будем надеяться, что Марта не повторит ее теннисную судьбу.
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    uandr
    online
      uandr, 06.02.2018 20:48
    0
    Ай молодець !!! так держать и дальше, и дальше...
    Чтобы быть самой молодой в ТОР-10 за всю историю. А что, я верю !!!
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.02.2018 21:54
    +3
    Станислав Матусевич, 06.02.2018 20:48
    Португалка, конечно, не лучший пример для сравнения. Будем надеяться, что Марта не повторит ее теннисную судьбу.
    Да тут сравнение никак не уместно. Никаких юниорских Шлемов, 20 место в юниорской классификации, ничего по сути не выиграв в юниорах девочка перешла во взрослый теннис в 15 лет, никаких выигранных взрослых турниров в 15 лет. Повезло с очками на нескольких турнирах ITF, в 16 лет уже играла все Шлемы и Премьеры, не смогла заработать там очки, а на мелкие турниры не хватило лимита. И в 17 лет пришлось начинать все заново. Были всплески мимолетные, но особо они на карьеру не повлияли.
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