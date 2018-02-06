Костюк - самая юная теннисистка в топ-200 рейтинга WTA с 2008 года

По итогам прошлой недели Марте Костюк удалось подняться сразу на 58 позиций в рейтинге WTA. Теперь личный рекорд украинки в мировой классификации - 185-е место.
В возрасте 15 лет и 222 дней Костюк стала самой молодой теннисисткой в 200 сильнейших рейтинга WTA с 8 сентября 2008 года. Почти 10 лет назад в топ-200 попала Мишель Ларчер де Бриту: тогда португалка в возрасте 15 лет и 223 дней заняла 124-ю позицию.
Напомним, в субботу Марта Костюк завоевала свой второй профессиональный титул в карьере, а в эти выходные дебютирует в составе сборной Украины в Кубке Федерации.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Чтобы быть самой молодой в ТОР-10 за всю историю. А что, я верю !!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.