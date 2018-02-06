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ГАВРИЛОВА: «Я видела игру Костюк и прекрасно знаю сестер Киченок»

Представительницы сборной Австралии – о предстоящем матче Кубка Федерации против команды Украины

  • 06.02.2018 13:14
  • 1762 просмотров
  • 7 комментария
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tennis.com.au. Эшли Барти и Дарья Гаврилова
© tennis.com.au. Эшли Барти и Дарья Гаврилова

Австралийские теннисистки Эшли Барти и Дарья Гаврилова прокомментировали предстоящую матчевую встречу Кубка Федерации против сборной Украины, которая состоится на Зеленом континенте.

«Я чувствую себя ещё больше дома, играя на траве. Это не секрет, и думаю, все знают, что мне нравится играть на этом покрытиии. Я очень рада, что мы играем матч Кубка Федерации в Австралии - я уже давно не играла в этом турнире дома, а трава - это дополнительный бонус», сказала Барти.



«Да, мне нравится травяное покрытие. Я действительно получаю удовольствие, когда играю на нём. Также, это очень хорошо для вашего тела. Я провела пока две тренировки, но чувствую себя замечательно.

Я видела игру Костюк и прекрасно знаю сестер Киченок, так что я имею представление об украинской сборной. Это довольно сильная команда. У них сильный командный дух, они выйдут на корт, чтобы бороться», добавила Гаврилова.

Напомним, матчевая встреча Украины и Автралии во второй Мировой группе состоится 10-11 февраля.

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 06.02.2018 13:54
    0
    Барти-сложный соперник ....но Гаврилова-слабое звено так что шансы есть
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.02.2018 13:56
    0
    Для Марти перемогти хоча б в одній з одиночних зустрічей вже буде хорошим результатом.
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    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 06.02.2018 14:19
    0
    Может мне кто то объяснить для чего выбирать покрытие трава, если сейчас в самом разгаре хардовый период, а за ним грунт? Или покрытие выбирает исключительно принимающая сторона и на чем им удобней игра на том и играют? Кто в теме - объясните.
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 06.02.2018 14:24
    0
    без Свитолиной и Цуренко-нет шансов.......
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 06.02.2018 14:46
    +5
    Vladislav Pohily, 06.02.2018 14:19
    Может мне кто то объяснить для чего выбирать покрытие трава, если сейчас в самом разгаре хардовый период, а за ним грунт? Или покрытие выбирает исключительно принимающая сторона и на чем им удобней игра на том и играют? Кто в теме - объясните.
    Покрытие выбирает принимающая сторона, а трава это то покрытие, где Свитолину реально обыграть, но мы сделали ход конем и Элину в Австралию не взяли, и они теперь ломают голову, как им на траве обыграть Марту.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 06.02.2018 15:47
    +1
    Александр Сурков, 06.02.2018 14:46
    Vladislav Pohily, 06.02.2018 14:19
    Может мне кто то объяснить для чего выбирать покрытие трава, если сейчас в самом разгаре хардовый период, а за ним грунт? Или покрытие выбирает исключительно принимающая сторона и на чем им удобней игра на том и играют? Кто в теме - объясните.

    Покрытие выбирает принимающая сторона, а трава это то покрытие, где Свитолину реально обыграть, но мы сделали ход конем и Элину в Австралию не взяли, и они теперь ломают голову, как им на траве обыграть Марту.
    Спасибо за ответ.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 06.02.2018 16:17
    +1
    Трава, конечно, уравнивает шансы. Тут все возможно и не важно как высоко в рейтинге стоит Барти и как она играет на харде. На Уимблдоне она ни разу не выходила во второй круг. Сами австралийцы выбрали траву чтобы иметь шансы против Свилолиной, а тут все повернулось, наоборот, против них.
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