ГАВРИЛОВА: «Я видела игру Костюк и прекрасно знаю сестер Киченок»

Австралийские теннисистки Эшли Барти и Дарья Гаврилова прокомментировали предстоящую матчевую встречу Кубка Федерации против сборной Украины, которая состоится на Зеленом континенте.



«Я чувствую себя ещё больше дома, играя на траве. Это не секрет, и думаю, все знают, что мне нравится играть на этом покрытиии. Я очень рада, что мы играем матч Кубка Федерации в Австралии - я уже давно не играла в этом турнире дома, а трава - это дополнительный бонус», – сказала Барти.





«Да, мне нравится травяное покрытие. Я действительно получаю удовольствие, когда играю на нём. Также, это очень хорошо для вашего тела. Я провела пока две тренировки, но чувствую себя замечательно.



Я видела игру Костюк и прекрасно знаю сестер Киченок, так что я имею представление об украинской сборной. Это довольно сильная команда. У них сильный командный дух, они выйдут на корт, чтобы бороться», – добавила Гаврилова.



Напомним, матчевая встреча Украины и Автралии во второй Мировой группе состоится 10-11 февраля.