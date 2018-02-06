ГАВРИЛОВА: «Я видела игру Костюк и прекрасно знаю сестер Киченок»

Австралийские теннисистки Эшли Барти и Дарья Гаврилова прокомментировали предстоящую матчевую встречу Кубка Федерации против сборной Украины, которая состоится на Зеленом континенте.
«Я чувствую себя ещё больше дома, играя на траве. Это не секрет, и думаю, все знают, что мне нравится играть на этом покрытиии. Я очень рада, что мы играем матч Кубка Федерации в Австралии - я уже давно не играла в этом турнире дома, а трава - это дополнительный бонус», – сказала Барти.
«Да, мне нравится травяное покрытие. Я действительно получаю удовольствие, когда играю на нём. Также, это очень хорошо для вашего тела. Я провела пока две тренировки, но чувствую себя замечательно.
Я видела игру Костюк и прекрасно знаю сестер Киченок, так что я имею представление об украинской сборной. Это довольно сильная команда. У них сильный командный дух, они выйдут на корт, чтобы бороться», – добавила Гаврилова.
Напомним, матчевая встреча Украины и Автралии во второй Мировой группе состоится 10-11 февраля.
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Может мне кто то объяснить для чего выбирать покрытие трава, если сейчас в самом разгаре хардовый период, а за ним грунт? Или покрытие выбирает исключительно принимающая сторона и на чем им удобней игра на том и играют? Кто в теме - объясните.
Покрытие выбирает принимающая сторона, а трава это то покрытие, где Свитолину реально обыграть, но мы сделали ход конем и Элину в Австралию не взяли, и они теперь ломают голову, как им на траве обыграть Марту.
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