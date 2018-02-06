София. Стаховский снялся с турнира

2й 100% пенальти. Вобще не понимаю что тут можно обсуждать. Ну а в 1м моменте чистый офсайд , но...

при чём здесь "умничай", какая разница какой он там лучший или худший, не пойму зачем г...

Як з 15 метрів пропускати як????

Грають негірше іспанців ,але гол тут 100% воротаря!!

Наш воротник один из лучших в составе, так что не умничай

Я конечно может чего то не понимаю в футзале но мяч летит под перекладину зачем воротник так низк...