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София. Стаховский снялся с турнира

Украинский теннисист не будет выступать на соревнованиях в Болгарии

  • 06.02.2018 12:28
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский снялся с Открытого чемпионата Софии с призовым фондом в полмиллиона евро.

В стартовом раунде соревнований украинец должен был встретится с представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Башичем (АТР 134). 26-летний спортсмен преодолел отборочный этап и поспорил бы с украинцем за выход во второй круг. Ранее Стаховский и Башич провели один очный поединок: в 2014 году босниец праздновал победу в трех сетах на «челленджере» в Италии.

Однако наш теннисист решил отказаться от выступления в Софии, а соперником Башича стал «лаки лузер» Флориан Майер из Германии.

На прошлой неделе Стаховский сыграл в матче сборной Украины в Кубке Дэвиса, в котором победу праздновала команда Швеции.

Из-за травмы плеча защищать свой титул на домашнем чемпионате не будет Григор Димитров, а возглавил посев швейцарец Стэн Вавринка, для которого это будет второй турнир в сезоне.

Источник — Большой теннис Украины

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