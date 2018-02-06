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Симона Халеп пропустит матч Кубка Федерации против Канады

Лучшая румынская теннисистка не поможет своей команде из-за травмы, полученной на Australian Open

  • 06.02.2018 11:42
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Australian Open. Симона Халеп
© Australian Open. Симона Халеп

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп пропустит поединок Кубка Федерации против Канады.

«Всем доброе утро. На прошлой неделе я отдыхала и восстанавливалась от полученной травмы на Australian Open, но, к сожалению, всё проходит не так быстро, как бы мне этого хотелось, поэтому я не смогу сыграть в Кубке Федерации ближайшими выходными.

Команда всегда стоит на первом месте для меня, и это важно, чтобы в составе были четыре здоровых игрока, готовых к борьбе. Я проинформировала Флорина, нашего капитана, что будет лучше, если он заменит меня кем-то, кто готов играть.

Я расстроена, что не смогу принять участие в матче, потому что играть за Румынию для меня всегда было важно, но я с радостью буду видеть всех в Клуж-Напоке, так как еду туда, чтобы поддерживать своих коллег по сборной в таком важном матче.

Удачи, Румыния!», – написала Халеп на своей странице в Facebook.

Напомним, 26-летняя румынка уступила в финале Australian Open Каролин Возняцки и потеряла первое место в мировом рейтинге.

Источник — Facebook.com

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