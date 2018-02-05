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Рейтинг ATP от 05.02.2018. Надаль сохранил лидерство, Долгополов 34-й

Стаховский потерял еще три позиции

  • 05.02.2018 10:11
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Метки
ATP
© ATP

По завершению очередной игровой недели был обновлен рейтинг теннисистов-профессионалов.

В ТОП-34 изменений не произошло, соответственно, Рафаэль Надаль остается первой ракеткой мира, а Александр Долгополов сохранил за собой 34-е место.

Сергей Стаховский опустился на 116-ю позиции, потеряв три строчки. Марченко остался 212-м.

На текущей неделе лишь Стаховский выступит на турнире в Софии, Долгополов и Марченко залечивают травмы.

Источник — Sport.ua

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