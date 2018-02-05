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Петра Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Чешка завоевала свой 21-й трофей в карьере

  • 05.02.2018 08:35
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Официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге. Петра Квитова
© Официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге. Петра Квитова
29-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова, в финале соревнований St.Petersburg Ladies Trophy взяла верх над француженкой Кристиной Младенович, занимающей 10-е место мирового рейтинга, - 6:1, 6:2.
 
За 1 час 6 минут матча Петра сделала семь эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Кристина один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:1 в пользу чешки.
 
Титул турнира в Санкт-Петербурге стал для Квитовой 21-м в карьере, принеся ей $137,125 призовых и 470 баллов рейтинга.

Источник — Gotennis.ru

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