Петра Квитова выиграла турнир в Санкт-Петербурге

29-я ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова, в финале соревнований St.Petersburg Ladies Trophy взяла верх над француженкой Кристиной Младенович, занимающей 10-е место мирового рейтинга, - 6:1, 6:2.
За 1 час 6 минут матча Петра сделала семь эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Кристина один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:1 в пользу чешки.
Титул турнира в Санкт-Петербурге стал для Квитовой 21-м в карьере, принеся ей $137,125 призовых и 470 баллов рейтинга.
Источник — Gotennis.ru
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