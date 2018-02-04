Долгополов не сможет защитить свой титул в Аргентине

Украинский теннисист Алексаyдр Долгополов отказался от участия как минимум в двух турнирах ATP, которые планировал сыграть в феврале: в Кито, стартующем в понедельник и в Буэнос-Айресе, Аргентина (12-18 февраля), где в прошлом году он завоевал свой третий одиночный титул в карьере.
Причина — травма кисти.
Тем не менее, украинец пока значится в заявочном листе турнира ATP-500 Claro Rio Open, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 19 по 25 февраля.
Напомним, что в прошлом и позапрошлом сезонах Долгополов пропускал значительные отрезки сезона из-за различного рода травм.
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