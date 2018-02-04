Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Долгополов не сможет защитить свой титул в Аргентине

Украинец вновь пропускает турниры из-за травмы

  • 04.02.2018 13:25
  • 696 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ATP Brisbane
© ATP Brisbane
Украинский теннисист Алексаyдр Долгополов отказался от участия как минимум в двух турнирах ATP, которые планировал сыграть в феврале: в Кито, стартующем в понедельник и в Буэнос-Айресе, Аргентина (12-18 февраля), где в прошлом году он завоевал свой третий одиночный титул в карьере.
 
Причина — травма кисти.
 
Тем не менее, украинец пока значится в заявочном листе турнира ATP-500 Claro Rio Open, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 19 по 25 февраля.
 
Напомним, что в прошлом и позапрошлом сезонах Долгополов пропускал значительные отрезки сезона из-за различного рода травм.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.