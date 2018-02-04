Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марта КОСТЮК: «С юниорской карьерой покончено»

15-летняя украинка готова к переходу во взрослый теннис

  • 04.02.2018 12:32
  • 4688 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ITF. Марта Костюк
© ITF. Марта Костюк
15-летняя украинка Марта Костюк прокомментировала свой финальный матч в Бёрни и свои ближайшие перспективы во взрослом туре:
 
«У меня были судороги, что-то вроде этого, было очень больно. Поначалу было просто невозможно дышать, но постепенно мне становилось лучше и было терпимо во время игры, — расказала Марта Костюк о болях в животе, которые она чувствовала накануне и во время финала, —  мне необходимо было играть также умнО и хитрО, как и моя соперница, это был единственный способ ее победить! Потому что, если ты все время пытаешься закончить розыгрыш ударом навылет, ты будешь продолжать ошибаться» — цитирует украинку TennisWorldUSA
 
«У меня запланировано всего несколько турниров. Я сыграю за Украину в Кубке Федерации в Канберре, а затем на двух 60-тысячниках в Китае (Чхужай и Шэньчжэнь, в марте — прим.). Теперь я знаю, что наверняка попаду в квалификацию турниров Большого Шлема. Это позволяет мне чувствовать себя более расслабленной. Я не буду чувствовать давления, что я должна попасть на Шлем. Но с юниорской карьерой покончено»
 
Напомним, что Марта Костюк приехала в Австралию, будучи 523-й в рейтинге, в понедельник 5 февраля киевлянка поднимется на 185-ю позицию в мировой классификации.
 
Таким образом, сразу две украинки, не достигшие 18-летнего возраста, находятся в топ-200 мировой классификации. Вторая — 17-летняя одесситка Даяна Ястремская (в понедельник поднимется на 167-ю позицию).

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    SKIF1927
      SKIF1927, 04.02.2018 12:43
    0
    Мы киевляне, мы всех сильней !
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 04.02.2018 13:03
    -2
    SKIF1927, 04.02.2018 12:43
    Мы киевляне, мы всех сильней !
    Нет мы Смеляне лучше всех.
    А еще байбак Тимко сказал что весна ранней будет.
    Вы кстати заметили, все новости которые я сказал относятся к Марте.
    Ссылка
    dydyyura
      dydyyura, 04.02.2018 15:04
    +2
    интересно посмотреть ее против Анисимовой, Потапенко, Уитни Осигу, или Ястремской, Заватской
    Ссылка
    abc.ua
    online
      abc.ua, 04.02.2018 17:08
    +2
    Удачі тобі Марта!
    Ссылка
    misha-ivanovi4
    online
      misha-ivanovi4, 04.02.2018 18:17
    0
    Удачи ей, талант однозначно есть, главное шоб все это давление не отразилось. 15 лет как никак
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.