Марта КОСТЮК: «С юниорской карьерой покончено»

15-летняя украинка Марта Костюк прокомментировала свой финальный матч в Бёрни и свои ближайшие перспективы во взрослом туре:

«У меня были судороги, что-то вроде этого, было очень больно. Поначалу было просто невозможно дышать, но постепенно мне становилось лучше и было терпимо во время игры, — расказала Марта Костюк о болях в животе, которые она чувствовала накануне и во время финала, — мне необходимо было играть также умнО и хитрО, как и моя соперница, это был единственный способ ее победить! Потому что, если ты все время пытаешься закончить розыгрыш ударом навылет, ты будешь продолжать ошибаться» — цитирует украинку TennisWorldUSA

«У меня запланировано всего несколько турниров. Я сыграю за Украину в Кубке Федерации в Канберре, а затем на двух 60-тысячниках в Китае (Чхужай и Шэньчжэнь, в марте — прим.). Теперь я знаю, что наверняка попаду в квалификацию турниров Большого Шлема. Это позволяет мне чувствовать себя более расслабленной. Я не буду чувствовать давления, что я должна попасть на Шлем. Но с юниорской карьерой покончено»

Напомним, что Марта Костюк приехала в Австралию, будучи 523-й в рейтинге, в понедельник 5 февраля киевлянка поднимется на 185-ю позицию в мировой классификации.

Таким образом, сразу две украинки, не достигшие 18-летнего возраста, находятся в топ-200 мировой классификации. Вторая — 17-летняя одесситка Даяна Ястремская (в понедельник поднимется на 167-ю позицию).