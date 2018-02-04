Андрей МЕДВЕДЕВ: «Мне не в чем обвинить игроков»

Андрей Медведев: Первое, что запомнится после этого матча, - это то, что мы проиграли общую встречу. Но дальше запомнится, что мы показали хороший теннис, характер, что сумели перегруппироваться и выйти на следующий уровень, особенно это касается нашего лидера, Сергея Стаховского. Конечно, это больно, но в целом я горжусь быть частью нашей команды. Обвинить в чем-то игроков мне абсолютно не за что, это спорт, не сложилось. Хотелось бы победить и взять реванш у Португалии, теперь нужно думать о том, как остаться в этой Зоне.

Микаэль Имер показал уровень достойный как минимум топ-200, Артем Смирнов сделал все, что мог. Ложась спать вчера, мы надеялись, что сможем зацепиться, а когда уже зацепились, было желание дома выиграть и показать хорошую игру. Непросто это делать при счете 2-2. Здесь нужно Микаэля отметить, что он в 19 лет сумел показать такой уровень. Возможно, мы не раз услышим его имя на больших чемпионатах.

Артем Смирнов: Волнение и ответственность всегда присутствуют на матчах такого уровня. Так же и для наших соперников. Нам намного больше помогали трибуны, зрители, за что им огромное спасибо. Имер хорошо играл, где-то мне не хватило физики, я очень сильно потел, было душно, во втором сете уже был немного выжат.

Сергей Стаховский: Мое выступление в двух матчах? Обсуждая состав, дальше пары мы не смотрели, а публика и команда добавили мне ту эмоциональную базу, с которой я после тяжелой пары смог остаться в том же режиме. Я просто продолжил играть так, как будто это был пятисетовый формат. Наш капитан говорит, что нас не в чем винить, но я думаю, есть за что. Меня - за вчерашний матч против Микаэля Имера, поскольку это было то очко… Скажем, если бы он меня вчера не обыграл, сегодня он бы так не играл со Смирновым. Вчера он почувствовал уверенность. Даже если у него есть стресс, эта уверенность помогла ему выиграть сегодня. Виноватые есть всегда, это грустно, но это правда. Игра братьев Имеров?



Опаснее старший, Элиас, а младший меня усыпил в том матче. Результат был бы аналогичный сегодняшнему, если бы я вчера играл так, как сегодня.

Андрей Медведев: Здесь я немного не соглашусь. Нужно отдать должное соперникам, это спорт. Мы могли и проиграть 3-0, и выиграть. В теннисе всегда есть интрига, не так как в футболе или хоккее, что может быть ничья. В матчах Кубка Дэвиса нельзя точно сказать, кто выиграет. Справиться с этой атмосферой не всегда получается. Стаховский сделал фантастическое усилие, чтобы забыть все, что было вчера, и отыграть и пару, и одиночку на высочайшем уровне. Конечно, нам было по силам и мы могли победить, но в том числе и нам не дали победить. Противники сыграли очень круто.