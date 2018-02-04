Катерина Козлова уступила в финале турнира в Тайбэе

45-я ракетка мира, венгерка Тимеа Бабош, переиграла украинку Катерину Козлову, занимающую 85-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:5, 6:1 в финале турнира в Тайбэе.
Встреча длилась 1 час 24 минуты. За это время 24-летняя Бабош выполнила 12 эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Козлова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.
За победу в финале соревнований Taiwan Open Бабош получит 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.
Источник — Gotennis.ru
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