Кубок Дэвиса. Украина проиграла Швеции

Сборная Украины потерпела поражение в матчевом противостоянии Первой мировой группы Кубка Дэвиса против команды Швеции.
В решающем пятом поединке Артем Смирнов в двух сетах проиграл второму номеру шведской команды Микаэлю Имеру.
Кубок Дэвиса. 5-йматч (Украина – Швеция – 2:3)
Артем Смирнов (Украина) – Микаэль Имер (Швеция) – 4:6, 2:6.
Напомним, вчера Стаховский уступил Микаэлю Имеру, а Смирнов – Элиасу Имеру. Сегодня днем украинцы выиграли парный поединок, а Стаховский переиграл Элиаса Имера.
Сборная Швеции в апреле продолжит выступление во втором раунде Первой группы Евро-Африканской зоны против команды Португалии, а украинских теннисистов ожидает этап плей-офф.
Источник — Sport.ua
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