Кубок Дэвиса. Украина проиграла Швеции

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Коноплянка стал лучшим игроком матча с Вердером по версии WhoScored 21:32 — Ігор Мікула матч не бачив, але як на 70хв для його позиції 17 передач малувато

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a-igrokov-v-kluba... 21:27 — zhyr а не логічніше тоді було забрати їх літом, ніж на пів року лишити ігрової практики? 21:27 — Да просто скупают форвардов пока бабки есть. И вложения и ослабляют конкурентов. А там или на лав...