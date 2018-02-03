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Кубок Дэвиса. Украина проиграла Швеции

В решающем пятом поединке Артем Смирнов в двух сетах уступил Микаэлю Имеру

  • 03.02.2018 20:06
  • 2506 просмотров
  • 11 комментария
Метки
БТУ
© БТУ

Сборная Украины потерпела поражение в матчевом противостоянии Первой мировой группы Кубка Дэвиса против команды Швеции.

В решающем пятом поединке Артем Смирнов в двух сетах проиграл второму номеру шведской команды Микаэлю Имеру.

Кубок Дэвиса. 5-йматч (Украина – Швеция – 2:3)
Артем Смирнов (Украина) – Микаэль Имер (Швеция) – 4:6, 2:6.

Напомним, вчера Стаховский уступил Микаэлю Имеру, а Смирнов – Элиасу Имеру. Сегодня днем украинцы выиграли парный поединок, а Стаховский переиграл Элиаса Имера.

Сборная Швеции в апреле продолжит выступление во втором раунде Первой группы Евро-Африканской зоны против команды Португалии, а украинских теннисистов ожидает этап плей-офф.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 03.02.2018 20:21
    0
    сомалийцам
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.02.2018 20:30
    +2
    К сожалению, главным был первый проигранный матч. Сегодняшнее выпрыгивание из трусов уже ничего изменить не смогло.
    Ссылка
    Жилдабыл
    online
      Жилдабыл, 03.02.2018 20:32
    +2
    19-летний козак приехал, и в одиночку забил два смачных гвоздя в крышку беспомощности наших профи.
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 03.02.2018 20:39
    0
    теперь главно не вылететь в 3 лигу
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 03.02.2018 20:40
    +1
    Если б был хотя бы Марченко обыграли этих шведов без особых проблем
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.02.2018 20:40
    0
    Наоборот, в 3 лиге будем все выигрывать!
    Ссылка
    Андрій Оліярник
    online
      Андрій Оліярник, 03.02.2018 20:43
    +2
    пенісисти
    Ссылка
    Shaddiks
    online
      Shaddiks, 03.02.2018 20:44
    +3
    Владимир Копяк, 03.02.2018 20:40
    Наоборот, в 3 лиге будем все выигрывать!

    А ещё тогда будет возможность слетать в Зимбабве или на Мадагаскар)
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 03.02.2018 21:05
    +2
    Shaddiks, 03.02.2018 20:44
    Владимир Копяк, 03.02.2018 20:40
    Наоборот, в 3 лиге будем все выигрывать!

    А ещё тогда будет возможность слетать в Зимбабве или на Мадагаскар)
    Та не, там по территориальному признаку, Молдова, Мальта, Сан Марино, Косово и т.п.
    Ссылка
    vanillino
    online
      vanillino, 03.02.2018 21:20
    0
    позорище, несмотря на желание борьбы...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 03.02.2018 21:30
    0
    А не, мы же не во второй, а в первой группе. Во второй можно и на Зимбабве попасть, там Европа совмещена с Африкой.
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