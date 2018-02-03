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Кубок Дэвиса. Смирнов – М. Имер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию решающего поединка матчевого противостояния Украины и Швеции

  • 03.02.2018 18:12
  • 5558 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Артем Смирнов
© Getty Images. Артем Смирнов

Сегодня, 3 февраля, Артем Смирнов сыграет решающий 5 поединок матчевого противостояния Украины и Швеции в рамках Кубка Дэвиса. Его соперник – 19-летний Микаэль  Имер.

Напомним, после 4 матчей сборная Украины сравняла счетом 2:2 и может вырвать победу в противостоянии со счета 0:2.

Начало поединка в 18:10 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 03.02.2018 18:28
    +8
    Якісь шведи занадто смуглі пішли
    Ссылка
    Mukomol
      Mukomol, 03.02.2018 18:48
    +2
    Jeck, 03.02.2018 18:28
    Якісь шведи занадто смуглі пішли
    там в шведів справжній расизм - вже 2 матчі підряд смуглі бігають, а білі тільки аплодують і жартують
    Ссылка
    p250263a
      p250263a, 03.02.2018 19:36
    +1
    этого пеннисиста вообще учили играть кроссами, укореченными, менять ритм , а не долбить как дятел и просирать
    Ссылка
    Женя Шовкун
    online
      Женя Шовкун, 03.02.2018 20:01
    0
    обнять и плакать
    Ссылка
    Женя Шовкун
    online
      Женя Шовкун, 03.02.2018 20:03
    -1
    ПОЗОРИЩЕ
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