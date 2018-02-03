Кубок Дэвиса. Смирнов – М. Имер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 3 февраля, Артем Смирнов сыграет решающий 5 поединок матчевого противостояния Украины и Швеции в рамках Кубка Дэвиса. Его соперник – 19-летний Микаэль Имер.
Напомним, после 4 матчей сборная Украины сравняла счетом 2:2 и может вырвать победу в противостоянии со счета 0:2.
Начало поединка в 18:10 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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