Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в поединке со шведами

Украинский теннисист Сергей Стаховский принес сборной Украины второе очко в матчевом противостоянии против команды Швеции в рамках Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
В четвертом поединке украинец в двух сетах переиграл первую ракетку шведов Элиаса Имера.
Кубок Дэвиса. 4-йматч (Украина – Швеция – 2:2)
Сергей Стаховский (Украина) – Элиас Имер (Швеция) – 6:4, 6:4.
Таким образом, счет в матче сравнялся, все решится в поединке Артема Смирнова и Микаэля Имера.
Напомним, вчера Стаховский уступил Микаэлю Имеру, а Смирнов – Элиасу Имеру. Сегодня днем украинцы выиграли парный поединок.
Источник — Sport.ua
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