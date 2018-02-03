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Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в поединке со шведами

Украинский теннисист обыграл Элиаса Имера в двух сетах

  • 03.02.2018 17:50
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БТУ
© БТУ

Украинский теннисист Сергей Стаховский принес сборной Украины второе очко в матчевом противостоянии против команды Швеции в рамках Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

В четвертом поединке украинец в двух сетах переиграл первую ракетку шведов Элиаса Имера.

Кубок Дэвиса. 4-йматч (Украина – Швеция – 2:2)
Сергей Стаховский (Украина) – Элиас Имер (Швеция) – 6:4, 6:4.

Таким образом, счет в матче сравнялся, все решится в поединке Артема Смирнова и Микаэля Имера.

Напомним, вчера Стаховский уступил Микаэлю Имеру, а Смирнов – Элиасу Имеру. Сегодня днем украинцы выиграли парный поединок.

Источник — Sport.ua

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