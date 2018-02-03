Кубок Дэвиса. Стаховский – Э. Имер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 3 февраля, Сергей Стаховский сыграет 4 поединок матчевого противостояния Украины и Швеции в рамках Кубка Дэвиса. Его соперник – 21-летний Элиас Имер.
Напомним, после 3 матчей сборная Украины проигрывает со счетом 1:2 и не имеет права на ошибку.
Начало поединка в 16:10 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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