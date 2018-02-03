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Кубок Дэвиса. Стаховский – Э. Имер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 4 поединка матчевого противостояния Украины и Швеции

  • 03.02.2018 16:10
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Сегодня, 3 февраля, Сергей Стаховский сыграет 4 поединок матчевого противостояния Украины и Швеции в рамках Кубка Дэвиса. Его соперник – 21-летний Элиас  Имер.

Напомним, после 3 матчей сборная Украины проигрывает со счетом 1:2 и не имеет права на ошибку.

Начало поединка в 16:10 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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