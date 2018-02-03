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Кубок Дэвиса. Молчанов и Стаховский принесли Украине первое очко

Парный поединок завершился в пользу украинских теннисистов

  • 03.02.2018 15:35
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БТУ
© БТУ

Сборная Украины добыла первое очко в матчевом противостоянии Первой мировой группы Кубка Дэвиса против команды Швеции.

Сегодня, 3 февраля, Денис Молчанов и Сергей Стаховский в трех сетах обыграли шведскую пару Эрикссон / Сильестрем.

Кубок Дэвиса. 3-й матч (Украина – Швеция – 1:2)
Денис Молчанов / Сергей Стаховский (Украина) – Маркус Эрикссон / Андреас Сильестрем (Швеция) – 7:6 (4), 4:6, 6:2.

Таким образом, счет в противостоянии Украины и Швеции стал 1:2.

В четвертом раунде матчевой встречи сыграют лидеры своих сборных Сергей Стаховский и Элиас Имер.

Напомним, вчера Стаховский уступил Микаэлю Имеру, а Смирнов – Элиасу Имеру

Источник — Sport.ua

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