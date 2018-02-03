Кубок Дэвиса. Молчанов и Стаховский принесли Украине первое очко

Сборная Украины добыла первое очко в матчевом противостоянии Первой мировой группы Кубка Дэвиса против команды Швеции.
Сегодня, 3 февраля, Денис Молчанов и Сергей Стаховский в трех сетах обыграли шведскую пару Эрикссон / Сильестрем.
Кубок Дэвиса. 3-й матч (Украина – Швеция – 1:2)
Денис Молчанов / Сергей Стаховский (Украина) – Маркус Эрикссон / Андреас Сильестрем (Швеция) – 7:6 (4), 4:6, 6:2.
Таким образом, счет в противостоянии Украины и Швеции стал 1:2.
В четвертом раунде матчевой встречи сыграют лидеры своих сборных Сергей Стаховский и Элиас Имер.
Напомним, вчера Стаховский уступил Микаэлю Имеру, а Смирнов – Элиасу Имеру
Источник — Sport.ua
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