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Марта КОСТЮК: «Думаю, могу побороться со всей командой Австралии»

15-летняя украинка рассказала о своих планах на сезон

  • 03.02.2018 14:29
  • 2380 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу на турнире в Берни и о планах на сезон.
 
«Несмотря на то, что я вела в счёте, матч все равно был напряжённым до самого конца. Ругала я себя на корте, потому что очень сильно устала. Например, в Мельбурне я могла контролировать свои эмоции во время матчей, но попрыгать перед подачей или приемом, как здесь, не могла.
 
А здесь вышло наоборот – попрыгать могла, а справиться с эмоциями мне не удавалось. На переходах я садилась, старалась себя успокоить, но у меня просто не получалось этого сделать. Попадание в Топ-200 это не попадание в Топ-100, поэтому планы не сильно меняются. После Кубка Федерации я еду в Китай на два турнира ITF с призовым фондом $60,000, а после них пока планов нет. Но я не думаю, что они сильно поменяются.
 
По поводу наших шансов в матче с австралийками, то я думаю, что у нас их много. Шансы есть всегда. Мне кажется, я могу побороться со всей командой Австралии», – сказала Костюк.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.02.2018 14:45
    +13
    Марта в своем стиле. "Вижу цель, не вижу препятствий". Мне такое импонирует. Только бы не поймала звезду.
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 03.02.2018 15:05
    +4
    Марта ты умница, но нужно работать с командой, игры в обороне ноль, много пробелов
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    voone1983
    online
    voone1983, 03.02.2018 16:22
    +1
    Сергей Богданов, 03.02.2018 15:05
    Марта ты умница, но нужно работать с командой, игры в обороне ноль, много пробелов
    В випадку з Мартою я більше довіряю її команді аніж їй. Вік в неї ще не той. А оборону ще наладять, не все одразу. Головне зараз це психологія. Такий приплив уваги ЗМІ, та й гроші теж. Не кожен витримує. Хотілося б її побачити серед найкращих.
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