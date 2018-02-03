Марта КОСТЮК: «Думаю, могу побороться со всей командой Австралии»

«Несмотря на то, что я вела в счёте, матч все равно был напряжённым до самого конца. Ругала я себя на корте, потому что очень сильно устала. Например, в Мельбурне я могла контролировать свои эмоции во время матчей, но попрыгать перед подачей или приемом, как здесь, не могла.

А здесь вышло наоборот – попрыгать могла, а справиться с эмоциями мне не удавалось. На переходах я садилась, старалась себя успокоить, но у меня просто не получалось этого сделать. Попадание в Топ-200 это не попадание в Топ-100, поэтому планы не сильно меняются. После Кубка Федерации я еду в Китай на два турнира ITF с призовым фондом $60,000, а после них пока планов нет. Но я не думаю, что они сильно поменяются.

По поводу наших шансов в матче с австралийками, то я думаю, что у нас их много. Шансы есть всегда. Мне кажется, я могу побороться со всей командой Австралии», – сказала Костюк.