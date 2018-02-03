Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Козлова вышла в финал турнира в Тайване

Украинская теннисистка поборется за свой первый в карьере титул WTA

  • 03.02.2018 10:58
  • 3667 просмотров
  • 7 комментария
Метки
tennisua.org
© tennisua.org
1 час и 20 минут провели на корте участницы первого полуфинала на «Taiwan Open». Семь геймов на подаче немки сумела выиграть наша теннисистка, при этом сама Козлова упустила пять своих геймов.
 
Ранее Катерина Козлова дважды играла в полуфиналах в WTA-туре: в 2016 году в Стамбуле и Ташкенте. В прошлом сезоне украинка взяла титул категории WTA 125k в Даляне, обыграв в финале Веру Звонареву.
 
Выход в титульный матч на «Taiwan Open» позволит Козловой впервые в карьере подняться в топ-65 мирового рейтинга. Победа в финале обеспечит Катерине место в топ-55.
 
Полуфинал
Катерина Козлова (Украина) - Сабин Лисицки (Германия, SR) - 7-5, 6-4

За вторую путевку в решающий поединок соревнований поспорят Тимеа Бабош (Венгрия) и Ван Яфань (Китай). 
 
Напомним, в прошлом году чемпионкой соревнований на Тайване стала Элина Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 03.02.2018 11:11
    +9
    Для Каті це прорив,потрібно ще в ютубі матч передивитись,але молодець,а в неї мало хто вірить,слова Станіслава,що рівень Катіної гри відповідала їй місця в рейтинговій класифікації
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 03.02.2018 11:28
    0
    Вадім Рубік, 03.02.2018 11:11
    Для Каті це прорив,потрібно ще в ютубі матч передивитись,але молодець,а в неї мало хто вірить,слова Станіслава,що рівень Катіної гри відповідала їй місця в рейтинговій класифікації
    Местами нормально играла, но Лисицки сама все отдала, рисковала, но не попадала. У нее там вроде серъезная травма была. Не пришла в себя еще.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 03.02.2018 11:58
    +4
    SandroKing, 03.02.2018 11:28
    Вадім Рубік, 03.02.2018 11:11
    Для Каті це прорив,потрібно ще в ютубі матч передивитись,але молодець,а в неї мало хто вірить,слова Станіслава,що рівень Катіної гри відповідала їй місця в рейтинговій класифікації

    Местами нормально играла, но Лисицки сама все отдала, рисковала, но не попадала. У нее там вроде серъезная травма была. Не пришла в себя еще.
    То проблеми Сабіни ,а не Каті,грала вона непогано і для неї на цьому турнірі пропив
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 03.02.2018 12:29
    +3
    Вадім Рубік, 03.02.2018 11:11
    Для Каті це прорив,потрібно ще в ютубі матч передивитись,але молодець,а в неї мало хто вірить,слова Станіслава,що рівень Катіної гри відповідала їй місця в рейтинговій класифікації
    Я действительно в нее не верил, но в этом году она играет посильнее. Улучшила подачу и играет более остро. Топом, конечно, ей все равно не быть, но в топ-50 может забраться.
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 03.02.2018 12:55
    +2
    люте і цікаве було протистояння...
    але Катерині ще над собою слід багато-багато працювати
    Ссылка
    Sergey Kudinov
    online
      Sergey Kudinov, 03.02.2018 13:01
    +3
    того року цей турнір виграла Еліна, цього року бажаємо виграти Каті
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 03.02.2018 16:49
    0
    Станислав Матусевич, 03.02.2018 12:29
    Вадім Рубік, 03.02.2018 11:11
    Для Каті це прорив,потрібно ще в ютубі матч передивитись,але молодець,а в неї мало хто вірить,слова Станіслава,що рівень Катіної гри відповідала їй місця в рейтинговій класифікації

    Я действительно в нее не верил, но в этом году она играет посильнее. Улучшила подачу и играет более остро. Топом, конечно, ей все равно не быть, но в топ-50 может забраться.
    В грі біля сітки додали та інколи гарні вкорочені виходять,раніше я за Катею цього неспостерігав
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.