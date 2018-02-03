Козлова вышла в финал турнира в Тайване

1 час и 20 минут провели на корте участницы первого полуфинала на «Taiwan Open». Семь геймов на подаче немки сумела выиграть наша теннисистка, при этом сама Козлова упустила пять своих геймов.

Ранее Катерина Козлова дважды играла в полуфиналах в WTA-туре: в 2016 году в Стамбуле и Ташкенте. В прошлом сезоне украинка взяла титул категории WTA 125k в Даляне, обыграв в финале Веру Звонареву.

Выход в титульный матч на «Taiwan Open» позволит Козловой впервые в карьере подняться в топ-65 мирового рейтинга. Победа в финале обеспечит Катерине место в топ-55.

Полуфинал Катерина Козлова (Украина) - Сабин Лисицки (Германия, SR) - 7-5, 6-4

За вторую путевку в решающий поединок соревнований поспорят Тимеа Бабош (Венгрия) и Ван Яфань (Китай). За вторую путевку в решающий поединок соревнований поспорят Тимеа Бабош (Венгрия) и Ван Яфань (Китай).

Напомним, в прошлом году чемпионкой соревнований на Тайване стала Элина Свитолина.