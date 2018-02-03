Костюк выиграла второй профессиональный титул

В шестом гейме стартового сета Костюк сделала первый брейк в матче, затем уверенно защитила свою подачу и повела 5:2. После этого швейцарка под ноль взяла следующие два гейма, но Марта не дала сопернице сравнять счёт, вновь взяв подачу Голубич.
В начале второй партии Костюк вышла вперёд 2:0, но затем Голубич выиграла три гейма подряд. Марта сделала обратный брейк и струдом взяла свою подачу, снова поведя в счёте. В восьмом гейме украинке в четвёртый раз удалось «брейкануть» Викторию, после чего со второго матчбола завершить встречу.
Марта Костюк (Украина, JE) - Виктория Голубич (Швейцария, 1) 6:4, 6:3
Марта Костюк (Украина, JE) - Виктория Голубич (Швейцария, 1) 6:4, 6:3
Титул в Бёрни стал для Костюк вторым на профессиональном уровне и крупнейшним в её карьере. В прошлом году киевлянка стала самой молодой нашей теннисисткой, когда-либо побеждавшей на турнире ITF, выиграв титул на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси.
Путь к победе:
R1: Ирина Хромачёва (Россия, 5) 6:3, 7:5
R2: Дженнифер Эли (США, Q) 3:6, 7:5, 7:5
QF: Ван Сиюй (Китай, Q) 6:1, 6:1
SF: Зои Хайвс (Австралия, WC) 4:6, 6:2, 6:2
FR: Виктория Голубич (Швейцария, 1) 6:4, 6:3
Победа на турнире в Австралии позволит 15-летней украинке в следующий понедельник вновь установить личный рекорд в мировом рейтинге, став самой юной теннисисткой в Топ-200. Благодаря этому Марта сможет уже напрямую попасть в квалификации турниров Большого Шлема.
Напомним, что на следующей неделе Костюк впервые сыграет в составе сборной Украины в Кубке Федерации. Марта станет первым номером нашей команды в противостоянии со сборной Австралии.
Источник — Большой теннис Украины
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Вітаю!!!!!
І мала би з понеділка переміститися в прешу тридцятку гонки вта, обійшовши Лесю Цуренко. Тому просто так тримати Марта.
Отут не зрозумів...
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