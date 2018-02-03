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Костюк выиграла второй профессиональный титул

Марта Костюк стала победительницей турнира ITF в Австралии

  • 03.02.2018 08:46
  • 2150 просмотров
  • 9 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua
В шестом гейме стартового сета Костюк сделала первый брейк в матче, затем уверенно защитила свою подачу и повела 5:2. После этого швейцарка под ноль взяла следующие два гейма, но Марта не дала сопернице сравнять счёт, вновь взяв подачу Голубич.
 
В начале второй партии Костюк вышла вперёд 2:0, но затем Голубич выиграла три гейма подряд. Марта сделала обратный брейк и струдом взяла свою подачу, снова поведя в счёте. В восьмом гейме украинке в четвёртый раз удалось «брейкануть» Викторию, после чего со второго матчбола завершить встречу.



Марта Костюк (Украина, JE) - Виктория Голубич (Швейцария, 1) 6:4, 6:3
 
Титул в Бёрни стал для Костюк вторым на профессиональном уровне и крупнейшним в её карьере. В прошлом году киевлянка стала самой молодой нашей теннисисткой, когда-либо побеждавшей на турнире ITF, выиграв титул на 25-тысячнике в венгерском Дунакеси.


 
Путь к победе:
R1: Ирина Хромачёва (Россия, 5) 6:3, 7:5
R2: Дженнифер Эли (США, Q) 3:6, 7:5, 7:5
QF: Ван Сиюй (Китай, Q) 6:1, 6:1
SF: Зои Хайвс (Австралия, WC) 4:6, 6:2, 6:2
FR: Виктория Голубич (Швейцария, 1) 6:4, 6:3
 
Победа на турнире в Австралии позволит 15-летней украинке в следующий понедельник вновь установить личный рекорд в мировом рейтинге, став самой юной теннисисткой в Топ-200. Благодаря этому Марта сможет уже напрямую попасть в квалификации турниров Большого Шлема.

Напомним, что на следующей неделе Костюк впервые сыграет в составе сборной Украины в Кубке Федерации. Марта станет первым номером нашей команды в противостоянии со сборной Австралии.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    garik83
    online
      garik83, 03.02.2018 08:51
    +6
    Ай да умничка!!!
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    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 03.02.2018 08:52
    +3
    Умница))
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    vasyok_kozlov@ukr.net
    online
      vasyok_kozlov@ukr.net, 03.02.2018 09:00
    +3
    ундеркінд побільше б таких талантів
    Ссылка
    nm1607
    online
      nm1607, 03.02.2018 09:04
    +4
    Вчора хтось писав, що Марта грає по дитячому, так от сьогоднішній матч був на тому рівні, яким Марта минулого року завоювала серця прихильників. Так, вона грає на межі ризику, тому є багато помилок. Але якщо дивишся матч Світоліни і чекаєш, коли супрениця помилиться, то за Марту переживаєш: попаде в корт чи ні. Більше того, сьогодні вразило, як вона вміло подавала під незручну руку суперниці. Не знаю, чи це заслуга Марти, чи команди, але це справді ознаки якісного тенісу. Звичайно, що є ще над чим працювати. І звичайно, що буде і далі нестабільність. Але якщо не станеться, якихось надзвичайних ситуацій, ми є свідками росту великої тенісистки.
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    nm1607
    online
      nm1607, 03.02.2018 09:10
    +2
    Вчора на одному із сру ресурсів читала "возмущение", чому буки ставлять на Марту, так як "не вижу никаких оснований для победы Марты", як аргумент було, що Голубович має результат цього року: 7-1. Просто сру полінувався подивитсия на результати Марти і на її гру. Н аданий час вона має Марта ж має 11:2. І мала би з понеділка переміститися в прешу тридцятку гонки вта, обійшовши Лесю Цуренко. Тому просто так тримати Марта.
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    Max Rudenko
    online
      Max Rudenko, 03.02.2018 09:22
    -1
    nm1607, 03.02.2018 09:10
    І мала би з понеділка переміститися в прешу тридцятку гонки вта, обійшовши Лесю Цуренко. Тому просто так тримати Марта.
    Отут не зрозумів...
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    LAZIO
    online
    LAZIO, 03.02.2018 09:27
    +1
    Щось не те з нашим тенісом...за останніх два роки такий ривок....аж страшно стає!!!
    ...
    Вітаю!!!!!
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 03.02.2018 09:27
    0
    Max Rudenko, 03.02.2018 09:22
    nm1607, 03.02.2018 09:10
    І мала би з понеділка переміститися в прешу тридцятку гонки вта, обійшовши Лесю Цуренко. Тому просто так тримати Марта.

    Отут не зрозумів...
    В гонке WTA Марта будет выше Цуренко с понедельника, только не в тридцатке, а где-то на 35 месте. По результатам с начала года из наших выше только Свитолина.
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    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 03.02.2018 09:28
    +1
    Слава Україні !
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