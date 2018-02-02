Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Элиасу Имеру

Украинский теннисист Артем Смирнов проиграл в двух сетах лидеру сборной Швеции Элиасу Имеру. 66 минут провели на корте теннисисты. Смирнов со старта вышел вперед с брейком, защитил свою подачу, но затем проиграл восемь геймов подряд. Украинцу удалось прервать неудачную серию и сравнять счет во второй партии (2:2), после чего три гейма ушли в актив Имера. Этого запаса шведу хватило, чтобы завершить поединок в свою пользу.
Кубок Дэвиса. Украина- Швеция – 0:2
Артем Смирнов – Элиас Имер – 2:6, 3:6.
Ранее в пятницу первое очко сборной Швеции принес Микаэль Имер в поединке с Сергеем Стаховским.
Второй игровой день стартует в 13:00 по Киеву (парная встреча, два одиночных матча).
Источник — Sport.ua
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