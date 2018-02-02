Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Дэвиса. Смирнов проиграл Элиасу Имеру

Украинский теннисист проиграл в двух сетах представителю Швеции

  • 02.02.2018 21:13
  • 257 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Артем Смирнов
© btu.org.ua. Артем Смирнов
Украинский теннисист Артем Смирнов проиграл в двух сетах лидеру сборной Швеции Элиасу Имеру. 66 минут провели на корте теннисисты. Смирнов со старта вышел вперед с брейком, защитил свою подачу, но затем проиграл восемь геймов подряд. Украинцу удалось прервать неудачную серию и сравнять счет во второй партии (2:2), после чего три гейма ушли в актив Имера. Этого запаса шведу хватило, чтобы завершить поединок в свою пользу.
 
Кубок Дэвиса. Украина-  Швеция – 0:2
Артем Смирнов – Элиас Имер – 2:6, 3:6.
 
Ранее в пятницу первое очко сборной Швеции принес Микаэль Имер в поединке с Сергеем Стаховским. 
 
Второй игровой день стартует в 13:00 по Киеву (парная встреча, два одиночных матча).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.