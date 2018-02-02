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Кубок Дэвиса. Стаховский уступил Микаэлю Имеру

Украинец в двух сетах проиграл представителю Швеции

  • 02.02.2018 19:15
  • 1430 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
В Днепре проходят матчи Первой группы Евро-Африканской Украина – Швеция. Встречи проходят в трехсетовом формате. В случае победы над Швецией 6-8 апреля Украина сыграет со сборной Португалии за право выйти в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
 
Сергей Стаховский в стартовом матче проиграл Микаэлю Имеру.
 
Кубок Дэвиса. Украина – Швеция – 0:1
 
Сергей Стаховский – Микаэль Имер – 6:7, 2:6

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 02.02.2018 19:28
    0
    Просто позор...
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 02.02.2018 20:20
    -6
    ruslan17c, 02.02.2018 19:28
    Просто позор...
    Ура патриот и позор? Просто уровень его давать вьюхи!
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    OKSANAKSYUSHA
    online
      OKSANAKSYUSHA, 02.02.2018 20:36
    +3
    ruslan17c, От якби ти грав, був би ПОЗОР, а так програли першу зустріч. Супротивник був сильнішим сьогодні, от і все
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 02.02.2018 20:42
    +6
    Это не позор, а нынешние реалии нашего мужского тенниса. Ну и проблемы с составом, конечно.
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    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 02.02.2018 21:15
    0
    Станислав Матусевич, 02.02.2018 20:42
    Это не позор, а нынешние реалии нашего мужского тенниса. Ну и проблемы с составом, конечно.
    От-от. Якраз нинішні реалії нашого чоловічого тенісу - це і є "позор". Тобто ганьба (((
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 02.02.2018 21:18
    +1
    в одни ворота.... нафиг вообще выходить в 1 группу чтоб так позорно сливаться..... прямо хоккей какой-то
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