Кубок Дэвиса. Стаховский уступил Микаэлю Имеру

в одни ворота.... нафиг вообще выходить в 1 группу чтоб так позорно сливаться..... прямо хоккей ...

Для тех, кто не в теме: Усик стал ОЧ в Лондоне 2012 в тяжелом весе, и на той же Олимпиаде Джошуа ...

Получается, по логике автора, если не уверен в победе не стоит и выходить на бой. Кличку тоже пре...

Это с каких пор на олимпиадах по боксу стали давать две золотые медали в одном весе? )))Усик чемп...