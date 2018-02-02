Кубок Дэвиса. Стаховский уступил Микаэлю Имеру

В Днепре проходят матчи Первой группы Евро-Африканской Украина – Швеция. Встречи проходят в трехсетовом формате. В случае победы над Швецией 6-8 апреля Украина сыграет со сборной Португалии за право выйти в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
Сергей Стаховский в стартовом матче проиграл Микаэлю Имеру.
Кубок Дэвиса. Украина – Швеция – 0:1
Сергей Стаховский – Микаэль Имер – 6:7, 2:6
Источник — Sport.ua
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