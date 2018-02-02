Кубок Дэвиса. Украина - Швеция. Анонс и прогноз матча

К сожалению, как и год назад, капитан сборной Андрей Медведев, не сможет рассчитывать на тех, кто составляет костяк команды. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Александр Долгополов и Илья Марченко. В разговоре с журналистами Медведев отметил, что, несмотря на проблемы, игроки, заявленные на матч, находятся в хорошем состоянии.

- Я не буду ни на что жаловаться, - сказал Медведев. - Хотя были некоторые шероховатости. Нужно было привыкать к новому покрытию и мячам. Здесь они другие - что отскок, что полет. Все это потом сказывается на ударах. В столице мы готовились на протяжении месяца, а теперь нужно было корректировать работу. Хотя жаловаться не на что. Так получилось, что мы не сможем рассчитывать на Александра Долгополова и Илью Марченко.

Тем не менее, они постоянно интересуются последними новостями из нашего лагеря. Это спорт и мы уже не в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией. У Долгополова болит кисть. Сейчас он вылетел на обследование в Германию. А Марченко сделали операцию на плече. Как мы помним, в конце прошлого сезона он травмировал стопу и не смог удачно завершить год. А уже во время восстановления повредил еще и плечо. По словам врачей, операция прошла успешно, и мы будем надеяться, что так же успешно пройдет и реабилитация.

В итоге место Марченко в сборной весьма неожиданно занял Сергей Бубка, который с апреля 2016 года на корт не выходил.

Напомним, что впервые майку сборной Сергей одел уже в далеком 2005 году, а в целом отыграл в двух десятках матчей. В последнем своем бою за нашу команду Бубка сыграл в 2014 году в плей-офф Мировой группы против сборной Бельгии. Тогда мы в борьбе уступили - 2:3.

Кроме Бубки, Медведев заявил на матч против шведов Сергея Стаховского, Артема Смирнова, Дениса Молчанова и Алексея Крутых.

Если говорить о шведах, то они изначальных планов менять не стали. Как и раньше их капитан Йохан Хенсберг рассчитывает на Элиаса Имера, Микаэля Имера, Маркуса Эрикссона, Карла Фриберга и Андреаса Сильестрема.

Вчера состоялась жеребьевка. Первыми в 17 часов по киевскому времени на корт выйдут Стаховский и Микаэль Имер, а во втором матче сыграют Артем Смирнов и лидером сборной Швеции Элиас Имер.

- В целом результатами жребия мы довольны, - прокомментировал произошедшее Медведев. - Мы хотели, чтобы первым на корт вышел Стаховский, так и произошло. Если думать о двухдневном противостоянии, то именно Сергею первым будет сыграть правильнее. К тому же к парному матчу у него будет больше времени на восстановление. Недавно на челленджере Стаховский проиграл Элиасу Имеру, но потом отмечал, что мог выиграть. К сожалению, не получилось. Возможно, он уступил из-за психологических проблем. По большому счету, других сложностей у него не было, так что будем надеяться на реванш.

Если сборную Швеции мы пройдем, то 6-8 апреля за путевку в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса поспорим с командой Португалии.