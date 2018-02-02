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Кубок Дэвиса. Украина - Швеция. Анонс и прогноз матча

Сегодня сборная Украины матчем с командой Швеции на Кубок Дэвиса откроет сезон-2018

  • 02.02.2018 16:26
  • 2645 просмотров
  • 12 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
К сожалению, как и год назад, капитан сборной Андрей Медведев, не сможет рассчитывать на тех, кто составляет костяк команды. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Александр Долгополов и Илья Марченко. В разговоре с журналистами Медведев отметил, что, несмотря на проблемы, игроки, заявленные на матч, находятся в хорошем состоянии.
 
- Я не буду ни на что жаловаться, - сказал Медведев. - Хотя были некоторые шероховатости. Нужно было привыкать к новому покрытию и мячам. Здесь они другие - что отскок, что полет. Все это потом сказывается на ударах. В столице мы готовились на протяжении месяца, а теперь нужно было корректировать работу. Хотя жаловаться не на что. Так получилось, что мы не сможем рассчитывать на Александра Долгополова и Илью Марченко.
 
Тем не менее, они постоянно интересуются последними новостями из нашего лагеря. Это спорт и мы уже не в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией. У Долгополова болит кисть. Сейчас он вылетел на обследование в Германию. А Марченко сделали операцию на плече. Как мы помним, в конце прошлого сезона он травмировал стопу и не смог удачно завершить год. А уже во время восстановления повредил еще и плечо. По словам врачей, операция прошла успешно, и мы будем надеяться, что так же успешно пройдет и реабилитация.
 
В итоге место Марченко в сборной весьма неожиданно занял Сергей Бубка, который с апреля 2016 года на корт не выходил. 
 
Напомним, что впервые майку сборной Сергей одел уже в далеком 2005 году, а в целом отыграл в двух десятках матчей. В последнем своем бою за нашу команду Бубка сыграл в 2014 году в плей-офф Мировой группы против сборной Бельгии. Тогда мы в борьбе уступили - 2:3.
 
Кроме Бубки, Медведев заявил на матч против шведов Сергея Стаховского, Артема Смирнова, Дениса Молчанова и Алексея Крутых.
 
Если говорить о шведах, то они изначальных планов менять не стали. Как и раньше их капитан Йохан Хенсберг рассчитывает на Элиаса Имера, Микаэля Имера, Маркуса Эрикссона, Карла Фриберга и Андреаса Сильестрема.
 
Вчера состоялась жеребьевка. Первыми в 17 часов по киевскому времени на корт выйдут Стаховский и Микаэль Имер, а во втором матче сыграют Артем Смирнов и лидером сборной Швеции Элиас Имер.
 
- В целом результатами жребия мы довольны, - прокомментировал произошедшее Медведев. - Мы хотели, чтобы первым на корт вышел Стаховский, так и произошло. Если думать о двухдневном противостоянии, то именно Сергею первым будет сыграть правильнее. К тому же к парному матчу у него будет больше времени на восстановление. Недавно на челленджере Стаховский проиграл Элиасу Имеру, но потом отмечал, что мог выиграть. К сожалению, не получилось. Возможно, он уступил из-за психологических проблем. По большому счету, других сложностей у него не было, так что будем надеяться на реванш.
 
Если сборную Швеции мы пройдем, то 6-8 апреля за путевку в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса поспорим с командой Португалии.
 
Евро-Африканская зона. Группа 1. Первый раунд
Украина - Швеция
 
Днепр. Закрытый корт теннисного клуба «Мегарон». Хард
 
2 февраля (с 17.00)
 
Сергей Стаховский - Микаэль Имер
Артем Смирнов - Элиас Имер
 
Второй игровой день стартует в субботу, 3 февраля, в 13:00 поединком в парном разряде.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 02.02.2018 16:31
    +3
    Шансов откровенно немного. Фактически, уже по результату первого матча будет ясно, будет ли смысл в дальнейших матчах. Если Стах выиграет, определенные варианты появятся. Если проиграет - общее поражение сразу станет очевидным.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.02.2018 16:36
    0
    Станислав Матусевич, 02.02.2018 16:31
    Шансов откровенно немного. Фактически, уже по результату первого матча будет ясно, будет ли смысл в дальнейших матчах. Если Стах выиграет, определенные варианты появятся. Если проиграет - общее поражение сразу станет очевидным.
    А що з собою представляють шведи? Я жодного з них не знаю. Колись куча сильних шведів було, після Содергрена затишшя. В першу сотню хтось з них входить?
    Ссылка
    Steep
    online
      Steep, 02.02.2018 16:56
    +1
    Трансляция:
    http://xsport.ua/tennis_s/news/kubok-devisa-ukraina-shvetsiya-video-transly
    atsiya_564669/
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 02.02.2018 18:19
    +3
    vitaha33, 02.02.2018 16:36

    А що з собою представляють шведи? Я жодного з них не знаю. Колись куча сильних шведів було, після Содергрена затишшя. В першу сотню хтось з них входить?
    В сотне нет никого, но для нашего нынешнего состава и крепкие для своего уровня братья Имеры выглядят сложным соперником.
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 02.02.2018 18:26
    +6
    Все...
    Ссылка
    yuriksos
    online
      yuriksos, 02.02.2018 19:10
    +1
    Стах здувся.Все,капець...
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 02.02.2018 19:30
    +1
    Не удивлен. Последние года полтора я все более уверен, что Стаху следует думать о завершении карьеры.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.02.2018 19:42
    0
    Я щось не зрозуміа, чому грали 2 сети? Змінили правила? Крім цього ще щось змінили?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 02.02.2018 19:46
    +1
    vitaha33, 02.02.2018 19:42
    Я щось не зрозуміа, чому грали 2 сети? Змінили правила? Крім цього ще щось змінили?
    Только в Мировой группе теперь играют из 5 сетов. В прочих - 3. В решающем сете играется тайбрейк.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.02.2018 19:48
    0
    Станислав Матусевич, 02.02.2018 19:46
    vitaha33, 02.02.2018 19:42
    Я щось не зрозуміа, чому грали 2 сети? Змінили правила? Крім цього ще щось змінили?

    Только в Мировой группе теперь играют из 5 сетов. В прочих - 3. В решающем сете играется тайбрейк.
    А грають за старою схемою?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 02.02.2018 19:56
    +1
    vitaha33, 02.02.2018 19:48

    А грають за старою схемою?
    Пара теперь идет третьим матчем, а не пятым, если вопрос был об этом.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.02.2018 20:52
    0
    Станислав Матусевич, 02.02.2018 19:56
    vitaha33, 02.02.2018 19:48
    А грають за старою схемою?

    Пара теперь идет третьим матчем, а не пятым, если вопрос был об этом.
    Зрозумів. Дякую. В цьому матчі буде 0:5 або 1:4
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