Кубок Дэвиса. Украина - Швеция. Анонс и прогноз матча

К сожалению, как и год назад, капитан сборной Андрей Медведев, не сможет рассчитывать на тех, кто составляет костяк команды. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Александр Долгополов и Илья Марченко. В разговоре с журналистами Медведев отметил, что, несмотря на проблемы, игроки, заявленные на матч, находятся в хорошем состоянии.
- Я не буду ни на что жаловаться, - сказал Медведев. - Хотя были некоторые шероховатости. Нужно было привыкать к новому покрытию и мячам. Здесь они другие - что отскок, что полет. Все это потом сказывается на ударах. В столице мы готовились на протяжении месяца, а теперь нужно было корректировать работу. Хотя жаловаться не на что. Так получилось, что мы не сможем рассчитывать на Александра Долгополова и Илью Марченко.
Тем не менее, они постоянно интересуются последними новостями из нашего лагеря. Это спорт и мы уже не в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией. У Долгополова болит кисть. Сейчас он вылетел на обследование в Германию. А Марченко сделали операцию на плече. Как мы помним, в конце прошлого сезона он травмировал стопу и не смог удачно завершить год. А уже во время восстановления повредил еще и плечо. По словам врачей, операция прошла успешно, и мы будем надеяться, что так же успешно пройдет и реабилитация.
В итоге место Марченко в сборной весьма неожиданно занял Сергей Бубка, который с апреля 2016 года на корт не выходил.
Напомним, что впервые майку сборной Сергей одел уже в далеком 2005 году, а в целом отыграл в двух десятках матчей. В последнем своем бою за нашу команду Бубка сыграл в 2014 году в плей-офф Мировой группы против сборной Бельгии. Тогда мы в борьбе уступили - 2:3.
Кроме Бубки, Медведев заявил на матч против шведов Сергея Стаховского, Артема Смирнова, Дениса Молчанова и Алексея Крутых.
Если говорить о шведах, то они изначальных планов менять не стали. Как и раньше их капитан Йохан Хенсберг рассчитывает на Элиаса Имера, Микаэля Имера, Маркуса Эрикссона, Карла Фриберга и Андреаса Сильестрема.
Вчера состоялась жеребьевка. Первыми в 17 часов по киевскому времени на корт выйдут Стаховский и Микаэль Имер, а во втором матче сыграют Артем Смирнов и лидером сборной Швеции Элиас Имер.
- В целом результатами жребия мы довольны, - прокомментировал произошедшее Медведев. - Мы хотели, чтобы первым на корт вышел Стаховский, так и произошло. Если думать о двухдневном противостоянии, то именно Сергею первым будет сыграть правильнее. К тому же к парному матчу у него будет больше времени на восстановление. Недавно на челленджере Стаховский проиграл Элиасу Имеру, но потом отмечал, что мог выиграть. К сожалению, не получилось. Возможно, он уступил из-за психологических проблем. По большому счету, других сложностей у него не было, так что будем надеяться на реванш.
Если сборную Швеции мы пройдем, то 6-8 апреля за путевку в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса поспорим с командой Португалии.
Евро-Африканская зона. Группа 1. Первый раунд
Украина - Швеция
Днепр. Закрытый корт теннисного клуба «Мегарон». Хард
2 февраля (с 17.00)
Сергей Стаховский - Микаэль Имер
Артем Смирнов - Элиас Имер
Второй игровой день стартует в субботу, 3 февраля, в 13:00 поединком в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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http://xsport.ua/tennis_s/news/kubok-devisa-ukraina-shvetsiya-video-transly
atsiya_564669/
А що з собою представляють шведи? Я жодного з них не знаю. Колись куча сильних шведів було, після Содергрена затишшя. В першу сотню хтось з них входить?
Я щось не зрозуміа, чому грали 2 сети? Змінили правила? Крім цього ще щось змінили?
Только в Мировой группе теперь играют из 5 сетов. В прочих - 3. В решающем сете играется тайбрейк.
А грають за старою схемою?
А грають за старою схемою?
Пара теперь идет третьим матчем, а не пятым, если вопрос был об этом.
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