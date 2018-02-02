Долгополов пропустит турнир в Кито из-за травмы

29-летний украинский теннисист Александр Долгополов не поедет на турнир ATP «Ecuador Open», который стартует на следующей неделе на грунтовых кортах в городе Кито. Долгополов признался, что испытывает проблемы с кистью, и сроки его возвращения в тур пока неизвестны.

О травме украинца ранее на этой неделе уже рассказал капитан нашей сборной в Кубке Дэвиса Андрей Медведев. В прошлом сезоне Александр впервые выступил на чемпионате в Кито и проиграл в стартовом поединке в трех сетах.

На следующей неделе после соревнований в Эквадоре стартует турнир ATP в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, где Долгополов в прошлом году стал чемпионом.

В последний раз Александр Долгополов выходил на корт на Открытом чемпионата Австралии, уступив в третьем раунде Диего Шварцману.