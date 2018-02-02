Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Долгополов пропустит турнир в Кито из-за травмы

Украинский теннисист испытывает проблемы с кистью

  • 02.02.2018 15:25
  • 286 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

29-летний украинский теннисист Александр Долгополов не поедет на турнир ATP «Ecuador Open», который стартует на следующей неделе на грунтовых кортах в городе Кито. Долгополов признался, что испытывает проблемы с кистью, и сроки его возвращения в тур пока неизвестны.

О травме украинца ранее на этой неделе уже рассказал капитан нашей сборной в Кубке Дэвиса Андрей Медведев. В прошлом сезоне Александр впервые выступил на чемпионате в Кито и проиграл в стартовом поединке в трех сетах.

На следующей неделе после соревнований в Эквадоре стартует турнир ATP в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, где Долгополов в прошлом году стал чемпионом.

В последний раз Александр Долгополов выходил на корт на Открытом чемпионата Австралии, уступив в третьем раунде Диего Шварцману.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.