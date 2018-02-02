Кубок Дэвиса. Расписание первого игрового дня

Сегодня, второго февраля, мужская сборная Украины поединком против команды Швеции начнет выступления в очередном розыгрыше Кубка Дэвиса.
В стартовый день состоятся два поединка одиночного разряда. Первыми на корты БТК «Мегарон» в Днепре выйдут Сергей Стаховский и 19-летний Микаэль Имер (№396 ATP). Во втором поединке сыграют Артем Смирнов и 21-летний Элиас Имер (№135 ATP).
Стоит отметить, что теннисисты ранее не встречались в поединках между собой. Но на прошлой неделе Стаховский уступил старшему из братьев Имеров на «челленджере» во Франции (1:6, 6:3, 3:6).
Расписание матчей:
17:00 – Сергей Стаховский – Микаэль Имер
18:30* – Артем Смирнов – Элиас Имер
Второй игровой день стартует в субботу, 3 февраля, в 13:00 поединком в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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