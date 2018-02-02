Козлова вышла в полуфинал турнира в Тайване

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в полуфинал турнира WTA International Taiwan Open в Тайване.

В четвертьфинале уроженка Николаева за 1 час 40 минут обыграла пятую ракетку турнира Юлию Путинцеву из Казахстана: 7:5 6:3.

Это первый полуфинал Катерины на турнирах WTA International с 2016 года, когда она дошла до полуфинала в Ташкенте. Напомним, что в активе Козловой — титул на турнире категории WTA challenger в Даляне.

Отметим, что по итогам турнира Катерина Козлова вернет себе звание третьей ракетки Украины и вернется в топ-80 мировой классификации.

За выход в финал украинка поспорит с победительницей матча между румынкой Моникой Никулеску и Сабиной Лисицки из Германии.