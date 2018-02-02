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Козлова вышла в полуфинал турнира в Тайване

Украинка в двух сетах обыграла россиянку Путинцеву, представляющую Казахстан

  • 02.02.2018 09:47
  • 2100 просмотров
  • 9 комментария
Метки
tennisua.org
© tennisua.org
Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в полуфинал турнира WTA International Taiwan Open в Тайване.
 
В четвертьфинале уроженка Николаева за 1 час 40 минут обыграла пятую ракетку турнира Юлию Путинцеву из Казахстана: 7:5 6:3.
 
Это первый полуфинал Катерины на турнирах WTA International с 2016 года, когда она дошла до полуфинала в Ташкенте. Напомним, что в активе Козловой — титул на турнире категории WTA challenger в Даляне.
 
Отметим, что по итогам турнира Катерина Козлова вернет себе звание третьей ракетки Украины и вернется в топ-80 мировой классификации.
 
За выход в финал украинка поспорит с победительницей матча между румынкой Моникой Никулеску и Сабиной Лисицки из Германии.

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Комментарии
    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 02.02.2018 09:58
    +2
    spirt.ua в своём репертуаре - "обыграла росиянку Путинцеву из Казахстана"...
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    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 02.02.2018 10:00
    +8
    Kapitan Vrungel, 02.02.2018 09:58
    spirt.ua в своём репертуаре - "обыграла росиянку Путинцеву из Казахстана"...
    Вечно можна смотреть на то, как унижают к.ацапню )))
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 02.02.2018 10:05
    +5
    Неожиданно приятно, молодец
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.02.2018 10:12
    +6
    Kapitan Vrungel, 02.02.2018 09:58
    spirt.ua в своём репертуаре - "обыграла росиянку Путинцеву из Казахстана"...
    Так она и есть россиянка, просто выступает под флагом Казахстана, а в остальном никакого отношения к нему не имеет. Российский паспорт навряд ли она сдавала.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 02.02.2018 11:03
    +2
    Заганяла Путівцеву вкороченими плюс хороша гра біля сітки,молодець,правильно потрібно підтримати традицію,яка тянеться з минулого року-українка має його виграти
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.02.2018 11:13
    +1
    Вадім Рубік, 02.02.2018 11:03
    Заганяла Путівцеву вкороченими плюс хороша гра біля сітки,молодець,правильно потрібно підтримати традицію,яка тянеться з минулого року-українка має його виграти
    Уровень игры печальный как не крути, с обеих сторон. Дальше будет тяжко.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 02.02.2018 11:54
    +1
    Только что Лисицки неожиданно победила Никулеску. Чего ждать сейчас от немки, большая загадка. Поэтому шанс выйти в финал довольно неплохой. В любом случае, хороший результат для Кати.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.02.2018 12:25
    +2
    я так бачу, що рівень учасників на цьому турнірі такий, що Світоліна навіть з травмою не мала би там ніяких проблем
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 02.02.2018 13:04
    +1
    dudigo78, 02.02.2018 12:25
    я так бачу, що рівень учасників на цьому турнірі такий, що Світоліна навіть з травмою не мала би там ніяких проблем
    Год назад она, не показав ничего особенного, легко и выиграла этот турнир. Ну а рисковать усугубить травму ради мелочи на 250 очков, понятно, никто не будет.
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