Берни. Марта Костюк вышла в финал

В стартовом сете украинка проиграла три гейма на своей подаче, сделав один брейк, и позволила сопернице повести 5:1. Затем Костюк выиграла три гейма подряд, отыграв два сетбола, но не смогла реализовать два геймбола и сравнять счёт.
Уже во второй партии Марта завладела инициативой и дважды взяла подачу австралийки в третьем и пятом геймах, при этом ни разу не дала ей приблизиться к брейк-поинтам.
В начале решающего сета Костюк упустила пять брейк-поинтов, а затем только с третьей попытки смогла взять свою подачу и сравнять счёт. После этого Марта выиграла четыре гейма подряд, дважды взяв подачу Хайвс, и имела один матчбол, который реализовать не смогла, но уже в следующем гейме на своей подаче уверенно завершила встречу.
Марта Костюк (Украина, JE) - Зои Хайвс (Австралия, WC) 4:6, 6:2, 6:2
Соперницей Марты по финалу станет швейцарка Виктория Голубич.
Источник — Большой теннис Украины
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