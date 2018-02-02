Берни. Марта Костюк вышла в финал

В стартовом сете украинка проиграла три гейма на своей подаче, сделав один брейк, и позволила сопернице повести 5:1. Затем Костюк выиграла три гейма подряд, отыграв два сетбола, но не смогла реализовать два геймбола и сравнять счёт.

Уже во второй партии Марта завладела инициативой и дважды взяла подачу австралийки в третьем и пятом геймах, при этом ни разу не дала ей приблизиться к брейк-поинтам.