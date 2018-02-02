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Берни. Марта Костюк вышла в финал

15-летняя украинка будет бороться за второй титул в карьере

  • 02.02.2018 07:26
  • 3006 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images
© Getty Images
В стартовом сете украинка проиграла три гейма на своей подаче, сделав один брейк, и позволила сопернице повести 5:1. Затем Костюк выиграла три гейма подряд, отыграв два сетбола, но не смогла реализовать два геймбола и сравнять счёт.
 
Уже во второй партии Марта завладела инициативой и дважды взяла подачу австралийки в третьем и пятом геймах, при этом ни разу не дала ей приблизиться к брейк-поинтам. 
 
В начале решающего сета Костюк упустила пять брейк-поинтов, а затем только с третьей попытки смогла взять свою подачу и сравнять счёт. После этого Марта выиграла четыре гейма подряд, дважды взяв подачу Хайвс, и имела один матчбол, который реализовать не смогла, но уже в следующем гейме на своей подаче уверенно завершила встречу.

Марта Костюк (Украина, JE) - Зои Хайвс (Австралия, WC) 4:6, 6:2, 6:2
 
Соперницей Марты по финалу станет швейцарка Виктория Голубич.

 

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    paztat
      paztat, 02.02.2018 07:56
    +5
    молодец, не перестает радовать
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    voone1983
    online
    voone1983, 02.02.2018 08:26
    +2
    Молодець, що тут ще сказати )))
    Доречі, так як Марті не потрібно ніяких балів захищати, то вона може і на першу сотню замахнутись
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 02.02.2018 08:27
    +4
    Начало матча Марта провалила, но потом сумела собраться и не оставила сопернице шансов. За матч она 37 раз пробила на вылет и совершила 37 невынужденных ошибок, а ее соперница совершила 19 винерсов и 42 невынужденные ошибки. В финале будет опытная Голубич с которой играть очень непросто, она играет отменно в защите и очень неудобно. но Марта свою задачу на этот турнир уже перевыполнила и в финале просто должна получать удовольствие от игры, а там может и выиграть получится.
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    olya403
    online
      olya403, 02.02.2018 08:54
    +3
    І Козлова вийшла в 1/2 в Тайбеї, перегравши Путінцеву
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    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 02.02.2018 08:54
    +2
    В поточному рейтингу вже обішла Вікторію Азаренко! Зараз у Марти - 276очків, а якшо переможе буде приблизно на 185 місці! Молодець!!!
    До речі Катя Козлова вийшла до полуфіналу 7-5,6-3 перемігши Юлю Путинцеву!
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.02.2018 08:57
    +1
    voone1983, 02.02.2018 08:26
    Молодець, що тут ще сказати )))
    Доречі, так як Марті не потрібно ніяких балів захищати, то вона може і на першу сотню замахнутись
    У Марты был выигранный турнир в мае прошлого года, 50 очков это по сути все что нужно защитить в этом году. В гонке ВТА Марат уже входит в топ50. Единственная проблема это лимит турниров. И если в этом году еще более-менее потому что Марта сэкономила все прошлогодние турниры с июня месяца. А начиная с 16 лет придется думать или в этом году меньше играть или в следующем.
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