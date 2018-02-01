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Виктория Азаренко получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллс

Экс-первая ракетка мира выступит на первом турнире серии Premier Mandatory в сезоне

  • 01.02.2018 19:17
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Getty Images. Виктория Азаренко
© Getty Images. Виктория Азаренко

Представительница Беларуси Виктория Азаренко получила уайлд-кард на турнир серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.

«Это один из моих любимых турниров. Он нравится всем теннисистам. С каждым годом он становится все лучше. Спасибо всем за возможность сыграть в Индиан-Уэллс и уайлд-кард», – сказала экс-первая ракетка в видеообращении.

Напомним, Азаренко выигрывала турнир в Индиан-Уэллс в 2012 и 2016 годах. Длительное время она не выступала из-за судебной тяжбы за право на опеку над своим сыном. Последний раз она принимала участие на Уимблдоне в 2017 году, где дошла до 4 круга.

Турнир в Индиан-Уэллсе, который носит название BNP Paribas Open, пройдет с 7 по 18 марта.

Источник — Twitter

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