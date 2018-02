Виктория Азаренко получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэллс

Представительница Беларуси Виктория Азаренко получила уайлд-кард на турнир серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.



«Это один из моих любимых турниров. Он нравится всем теннисистам. С каждым годом он становится все лучше. Спасибо всем за возможность сыграть в Индиан-Уэллс и уайлд-кард», – сказала экс-первая ракетка в видеообращении.

