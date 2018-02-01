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Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский откроет матч Украина - Швеция

Состоялась жеребьевка матча сборных Украины и Швеции

  • 01.02.2018 14:36
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btu.org.ua
© btu.org.ua

В Днепре состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Швеция.

Согласно жребию матч откроет противостояние первого номера украинской команды Сергея Стаховского и второго номера шведов Микаэля Имера.

Во втором запуске встреча Артем Смирнов – Элиас Имер.

Первый игровой день состоится в пятницу. Начало матча в 17:00.

Источник — Sport.ua

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