Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский откроет матч Украина - Швеция

В Днепре состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Швеция.
Согласно жребию матч откроет противостояние первого номера украинской команды Сергея Стаховского и второго номера шведов Микаэля Имера.
Во втором запуске встреча Артем Смирнов – Элиас Имер.
Первый игровой день состоится в пятницу. Начало матча в 17:00.
Источник — Sport.ua
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