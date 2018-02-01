Кубок Дэвиса. Сергей Стаховский откроет матч Украина - Швеция

Михайличенко кажется... ну тогда конечно...

Ось таки мы самостийны! Тым паче США туды не пустылы! А що нам там робыты, тарелки облизуваты?

В принципе правильно не кто не гарантирует что их там не посадят!

Молодец, так может ты тогда спутниковое ТВ моему деду в селе сделаешь, что бы они были как ты и с...

Серьезно, не посмотрю? Я ж походу и теннис не смотрю, ни одним украинским каналом не показываемый...