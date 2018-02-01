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Марта Костюк уверенно вышла в полуфинал турнира в Берни

Украинская теннисистка разгромила китаянку Ван Сиюй

  • 01.02.2018 08:23
  • 1453 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк одержала третью победу в основной сетке турнира в Берни.

Костюк в двух сетах уверенно разгромила 16-летнюю китаянку Ван Сиюй: 6:1, 6:1.

Поединок продолжался 53 минуты, за которые украинка успела подать два эйса, допустить четыре двойные ошибки и реализовать все шесть брейк-поинтов на подаче соперницы. Китаянка сумела сделать лишь один брейк на первой подаче Марты.

В полуфинале Костюк сыграет обладательницей «wild-card» — 21-летней австралийкой Зои Хайвс, которая занимает 303-ю строчку в рейтинге WTA. Хайвс пока не проиграла ни одного матча в этом сезоне и одержала восемь побед, став чемпионкой 25-тысячника ITF в Плэйфорде в начале января.

Ранее стало официально известно, что Марта Костюк вошла в заявку национальной сборной Украины на матч Кубка Федерации против Австралии, который состоится 10-11 февраля, на травяном корте в Канберре.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 01.02.2018 08:45
    +5
    Браво, Марто! Одна з головних надій нашого тенісного майбутнього.

    Зробила китаянку в одні ворота.

    Так тримати і надалі!
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