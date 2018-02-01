Марта Костюк уверенно вышла в полуфинал турнира в Берни

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк одержала третью победу в основной сетке турнира в Берни.

Костюк в двух сетах уверенно разгромила 16-летнюю китаянку Ван Сиюй: 6:1, 6:1.

Поединок продолжался 53 минуты, за которые украинка успела подать два эйса, допустить четыре двойные ошибки и реализовать все шесть брейк-поинтов на подаче соперницы. Китаянка сумела сделать лишь один брейк на первой подаче Марты.

В полуфинале Костюк сыграет обладательницей «wild-card» — 21-летней австралийкой Зои Хайвс, которая занимает 303-ю строчку в рейтинге WTA. Хайвс пока не проиграла ни одного матча в этом сезоне и одержала восемь побед, став чемпионкой 25-тысячника ITF в Плэйфорде в начале января.

Ранее стало официально известно, что Марта Костюк вошла в заявку национальной сборной Украины на матч Кубка Федерации против Австралии, который состоится 10-11 февраля, на травяном корте в Канберре.