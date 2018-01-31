Бубка-младший заменит Марченко в составе Украины на Кубок Дэвиса

Украинский теннисист Сергей Бубка-младший сыграет против Швеции на Кубке Дэвиса вместо Ильи Марченко, который проходит восстановление после операции на плече. Также на Кубке Дэвиса за Украину сыграют Сергей Стаховский Артем Смирнов, Денис Молчанов и Алексей Крутых.
Свой последний матч Бубка провел в апреле 2016 года на Фьючерсе во Франции в парном разряде вместе с Сергеем Стаховским.
Впервые за сборную Сергей сыграл в 2005 году и провел всего 20 матчей. Последний раз за сборную Бубка играл в 2014 году в плей-офф Мировой группы против Бельгии (2:3).
Матчевая встреча Украины и Швеции в Кубке Дэвиса состоится 2-3 февраля на БТК «Мегарон» в Днепре.
В случае победы над Швецией 6-8 апреля Украина сыграет со сборной Португалии за право выйти в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
Источник — Большой теннис Украины
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