Бубка-младший заменит Марченко в составе Украины на Кубок Дэвиса

Украинский теннисист Сергей Бубка-младший сыграет против Швеции на Кубке Дэвиса вместо Ильи Марченко, который проходит восстановление после операции на плече. Также на Кубке Дэвиса за Украину сыграют Сергей Стаховский Артем Смирнов, Денис Молчанов и Алексей Крутых.

Свой последний матч Бубка провел в апреле 2016 года на Фьючерсе во Франции в парном разряде вместе с Сергеем Стаховским.

Впервые за сборную Сергей сыграл в 2005 году и провел всего 20 матчей. Последний раз за сборную Бубка играл в 2014 году в плей-офф Мировой группы против Бельгии (2:3).

Матчевая встреча Украины и Швеции в Кубке Дэвиса состоится 2-3 февраля на БТК «Мегарон» в Днепре.

В случае победы над Швецией 6-8 апреля Украина сыграет со сборной Португалии за право выйти в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.