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Бубка-младший заменит Марченко в составе Украины на Кубок Дэвиса

Также за нашу страну выступят Сергей Стаховский Артем Смирнов, Денис Молчанов и Алексей Крутых

  • 31.01.2018 21:53
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btu.org.ua. Сергей Бубка-младший
© btu.org.ua. Сергей Бубка-младший
Украинский теннисист Сергей Бубка-младший сыграет против Швеции на Кубке Дэвиса вместо Ильи Марченко, который проходит восстановление после операции на плече. Также на Кубке Дэвиса за Украину сыграют Сергей Стаховский Артем Смирнов, Денис Молчанов и Алексей Крутых.
 
Свой последний матч Бубка провел в апреле 2016 года на Фьючерсе во Франции в парном разряде вместе с Сергеем Стаховским.
 
Впервые за сборную Сергей сыграл в 2005 году и провел всего 20 матчей. Последний раз за сборную Бубка играл в 2014 году в плей-офф Мировой группы против Бельгии (2:3).
 
Матчевая встреча Украины и Швеции в Кубке Дэвиса состоится 2-3 февраля на БТК «Мегарон» в Днепре.
 
В случае победы над Швецией 6-8 апреля Украина сыграет со сборной Португалии за право выйти в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Источник — Большой теннис Украины

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